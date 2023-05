Πολιτισμός

Τίνα Τάρνερ: Πέθανε η “γιαγιά της ροκ”

Η διάσημη τραγουδίστρια Τίνα Τάρνερ, γνωστή και ως "η γιαγιά της ροκ" πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο εκπρόσωπός της. Όπως ανέφερε στην ανακοίνωση, έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη που έδινε για την υγεία της.

«Η Τίνα Τάρνερ, η "βασίλισσα του Rock'n Roll" έφυγε σήμερα ειρηνικά, σε ηλικία 83 ετών, καθώς έπασχε από μια ασθένεια εδώ και χρόνια, στο σπίτι της στο Kusnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Μαζί της, ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Τίνα Τάρνερ γεννήθηκε στο Nutbush του Τενεσί. Έζησε σχεδόν σε όλες τις νοτιοανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και ξεκίνησε να τραγουδά στις τοπικές εκκλησιαστικές χορωδίες.

Απέκτησε φήμη με το συγκρότημα Kings of Rhythm του Ike Turner προτού ηχογραφήσει τα δικά της singles τόσο μαζί με τον Ike Turner όσο και ως σόλο ερμηνεύτρια. Μια από τις καλλιτέχνιδες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων στον κόσμο, αναφέρεται ως η Βασίλισσα του Rock 'n' Roll και έχει πουλήσει πάνω από 200 εκατομμύρια δίσκους και singles παγκοσμίως.

Ήταν γνωστή για την ενεργητικότητα της πάνω στην σκηνή, για τα δυναμικά της φωνητικά και για την μακρόχρονη καριέρα της.

Σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, η Τέρνερ έχει πουλήσει τα περισσότερα εισιτήρια σε συναυλίες από οποιονδήποτε καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής.

