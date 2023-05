Αθλητικά

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Κυπελλούχος Ελλάδας η “Ένωση”, με νταμπλ μετά από 45 χρόνια

H AEK επικράτησε του ΠΑΟΚ στον τελικό Κυπέλλου και κατέκτησε το νταμπλ.

Ημέρες 1978 ζει η ΑΕΚ. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επιβλήθηκε με 2-0 του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, φτάνοντας στο νταμπλ έπειτα και από την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας!

Κατάκτηση Κυπέλλου που ήρθε με τους «κιτρινόμαυρους» να παίζουν με παίκτη λιγότερο από το 6ο μόλις λεπτό λόγω της αποβολής του Λάζαρου Ρότα, αλλά να φτάνει στο θρίαμβο με τα γκολ των Άρολντ Μουκουντί (26') και Πάολο Φερνάντες (90'+1'). Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου απέτυχε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα, έχασε πολλές ευκαιρίες, μεταξύ αυτών και δοκάρι με τον Ζόαν Σάστρε, ωστόσο δεν απέφυγε την ήττα που συνεπάγεται τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Conference League.

Η ΑΕΚ σπατάλησε την πρώτη κλασική ευκαιρία μόλις στο 5ο λεπτό. Ο Εχσάν Χατζισαφί έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, αλλά εξ επαφής ο Ντόμινικ Κοτάρσκι πρόλαβε τον Λιβάι Γκαρσία. Από το κόρνερ που ακολούθησε, ο Τάισον έφυγε στην αντεπίθεση, με τον Ρότα να κάνει λάθος κοντρόλ και να ανατρέπει τον Βραζιλιάνο, με τον Φέλιξ Μπριχ να δείχνει την κόκκινη κάρτα. Η αποβολή έφερε τον Ορμπελίν Πινέδα σε ρόλο δεξιού μπακ, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει την κατοχή της μπάλας.

Οι «ασπρόμαυροι» απείλησαν στο 11', με τον Στέφαν Σβαμπ να πλασάρει με το αριστερό μετά την πάσα του Ράφα Σοάρες, αλλά να αστοχεί. Δύο λεπτά αργότερα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρήκε με κάθετη πάσα τον Ζόαν Σάστρε, αλλά το δυνατό σουτ του Ισπανού από κοντινή απόσταση απέκρουσε ενστικτωδώς ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς. Η πίεση του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε με το άστοχο σουτ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 20', για να έρθει, κόντρα στη ροή του αγώνα, το γκολ της ΑΕΚ.

Από εκτέλεση φάουλ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς από τα αριστερά, ο Μουκουντί εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες και με δυνατό σουτ νίκησε τον Κοτάρσκι για το 1-0 στο 26ο λεπτό! Στο ημίωρο ήρθε η πρώτη αντίδραση των Θεσσαλονικέων, με τον Κωνσταντέλια να κάνει το γύρισμα από τα αριστερά και τον Στάνκοβιτς σε δύο χρόνους να μπλοκάρει την κεφαλιά του Σβαμπ. Στο 39' ήταν η σειρά του Κωνσταντέλια να απειλήσει, αλλά το δυνατό σουτ του 19χρονου «έγλειψε» το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της ΑΕΚ.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με το δεξί σουτ του Ζοάν Σάστρε να σταματάει στη ρίζα της δεξιάς δοκού της εστίας του Στάνκοβιτς στο 43', σε μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Χωρίς αλλαγές, αλλά με την ίδια εικόνα, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, με τον Ντάγκλας Αουγκούστο να σουτάρει ψηλά στα πρώτα δευτερόλεπτα. Όσο, πάντως, κυλούσαν τα λεπτά, η ΑΕΚ «απορροφούσε» την πίεση, με τον Αλμέιδα να προχωρά σε τριπλή κίνηση και τον Λουτσέσκου να ακολουθεί με δύο.

Μια δύσκολη κεφαλιά του Ζίβκοβιτς στο 66' που πέρασε άουτ κι ένα άψυχο πλασέ του Τάισον που βρήκε σε ετοιμότητα τον Στάνκοβιτς στο 73' ήταν οι... αναιμικές προσπάθειες του ΠΑΟΚ. Αυτή του 76ου λεπτού, όμως, ήταν κλασική, με τον Αουγκούστο να αστοχεί από το σημείο του πέναλτι έπειτα από πανέμορφο συνδυασμό των συμπαικτών του.

Το σουτ του Στέφανου Τζίμα έδιωξε με γροθιές στο 87' ο Στάνκοβιτς ενώ τρία λεπτά αργότερα το φάουλ του Αντελίνο Βιεϊρίνια πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, από ενέργεια του Τσούμπερ και πάσα στον Πάολο Φερνάντες, ο πρώην άσος του Βόλου με υπέροχη ενέργεια άδειασε τον Ινγκι Ινγκασον για το 2-0 με αριστερό πλασέ στην κλειστή γωνία του Κοτάρσκι.

Το τελευταίο σφύριγμα του Κοτάρσκι έφερε όλους τους ανθρώπους της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του 16ου Κυπέλλου στην ιστορία της, βάζοντας παράλληλα στοπ και στο σερί των τριών διαδοχικών επιτυχιών που είχε ο ΠΑΟΚ απέναντί της. Κάπως έτσι, η ομάδα του Αλμέιδα κλείνει μια υπέροχη σεζόν που συνδυάζει το νταμπλ με την είσοδο στην OPAP Arena.

Διαιτητής: Φέλιξ Μπριχ (Γερμανία).

Κίτρινες: Σιμάνσκι, Άμραμπατ - Σβαμπ, Αουγκούστο.

Κόκκινες: Ρότα (6').

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Σιμάνσκι (60' Γιόνσον), Πινέδα (60' Σιντιμπέ), Ελίασον (82' Μάνταλος), Γκατσίνοβιτς (86' Φερνάντες), Τσούμπερ, Λιβάι (61' Άμραμπατ).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε (61' Βιεϊρίνια), Ίνγκασον, Κουλιεράκης (85' Κεντζιόρα), Ράφα Σοάρες (61' Μπίσεσβαρ), Σβαμπ (77' Ελ Καντουρί), Αουγκούστο, Α. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (85' Τζίμας), Τάισον, Τόμας.

