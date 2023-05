Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στον Παναμά

Ισχυρότατος σεισμός σημειώθηκε στον Παναμά.

Σεισμική δόνηση 6,6 βαθμών σημειώθηκε στο Πουέρτο Οβάλδια του Παναμά, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μικρό, δέκα χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ εκτίμησε πως δεν υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σεισμικά θαλάσσια κύματα.

