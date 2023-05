Πολιτική

Εκλογές - Σταυριανουδάκης: Διευκρινίσεις για ετεροδημότες και απόδημους

Ποιοι δεν θα μπορέσουν τελικώς να ψηφίσουν. Αίσθηση προκαλεί η πληθώρα των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους που είναι άνω των 100 ετών.

Μια σειρά από χρήσιμες διευκρινήσεις για τις επόμενες εθνικές εκλογές έκανε ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Επεσήμανε ότι σε αυτές τις εκλογές θα γίνει εκλογή βουλευτών με λίστα και όχι με σταυρό και έτσι οι ψηφοφόροι δεν θα πρέπει να βάζουν σταυρό δίπλα στα ονόματα υποψηφίων.

«Εάν υπάρχει σταυρός δεν θα θεωρηθεί άκυρο το ψηφοδέλτιο, κατά την ερμηνεία του νόμου. Όμως, είναι στην κρίση του δικαστικού αντιπροσώπου και της εφορευτικής επιτροπής να κρίνει εάν υπάρχει κάποιο σημάδι που να θεωρηθεί ότι βγάζει άκυρο το ψηφοδέλτιο», επεσήμανε.

Σημείωσε ακόμη ότι δεν θα μπαίνει σταυρός ούτε σε ψηφοδέλτια κομμάτων που για πρώτη φορά θα πάρουν μέρος στις εκλογές του Ιουνίου και πως σε όλα θα ισχύσει η εκλογή με λίστα, με βάσει την σειρά των ονομάτων των υποψηφίων που θα ορίσουν οι αρχηγοί των κομμάτων, ενώ προσέθεσε ότι θα πρέπει τα ονόματα να αναφέρονται στα ψηφοδέλτια και να μην υπάρχει μόνο το έμβλημα και το όνομα του κόμματος, ώστε οι ψηφοφόροι να ξέρουν με ακρίβεια ποιοι θα εκλεγούν ανάλογα με τις ψήφους τους, ώστε να πάρουν την τελική απόφαση τους.

Για τους απόδημους

Σε ότι αφορά τους απόδημους Έλληνες, που ενεγράφησαν τις τελευταίες εβδομάδες στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, υπογράμμισε ότι ο αριθμός των εκλογέων θα αυξηθεί κατά περίπου 7.000 το εκλογικό σώμα των αποδήμων.

Διευκρίνισε δε πως «όσοι από τους εγγεγραμμένους θα είναι στην Ελλάδα την ημέρα των εκλογών, μπορούν μέχρι τις 26 Μαΐου τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος), να αναστείλουν την συμμετοχή τους στους εκλογικούς καταλόγους των αποδήμων και να ψηφίσουν στην Ελλάδα.

Εγγεγραμμένοι στους καταλόγους 179.000 πολίτες άνω των 100 ετών

Σχετικά με την εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣ είπε ότι στους καταλόγους «έχουμε 60.000 άτομα άνω των 110 ετών και 15.000 εγγεγραμμένους ηλικίας άνω των 115 ετών. Συνολικά είναι 179.000 οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους που είναι πάνω από 100 ετών. Δεν είναι τόσοι, αλλά δεν είναι και λίγοι όσοι είναι εν ζωή. Θα κάνουμε πρόταση στην Κυβέρνηση να μειωθεί το όριο των 116 ετών, μετά το οποίο διαγράφεται κάποιος από τους εκλογικούς καταλόγους».

Για την μη εκκαθάριση των καταλόγων είπε πως «εάν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη θανάτου, δεν μπορεί κανείς να διαγράψει κάποιον από τον εκλογικό κατάλογο ούτε το Υπ. Εσωτερικών ούτε ο Δήμος. Οι περισσότερες είναι παλιές περιπτώσεις, ενώ πολλές αφορούν πολίτες που απεβίωσαν στο εξωτερικό και δεν έχει γίνει ενημέρωση των Αρχών στην Ελλάδα. Εφόσον υπάρξει ληξιαρχική πράξη θανάτου, αυτόματα διαγράφεται κάποιος από τους καταλόγους. Η λίστα του ληξιαρχείου είναι ο εκλογικός κατάλογος»

Για τους ετεροδημότες, επανέλαβε πως δεν προλαβαίνουν να ψηφίσουν στις εκλογές του Ιουνίου ή του Ιουλίου, όποτε γίνουν, όσοι κάνουν αίτηση τώρα.

Σημείωσε ότι με την ημερομηνία των εκλογών στις 2 Ιουλίου μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην β΄ αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων για το 2023 και να ψηφίσουν όσοι είχαν κάνει αίτηση μέχρι το τέλος Απριλίου, όμως με τις εκλογές στις 25 Ιουνίου κάτι τέτοιο δεν είναι εφιτκό.

«Είναι επιπλέον 35.000 ετεροδημότες σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου. Είναι ζήτημα που εξετάζεται σε σχέση με την ακριβή ημερομηνία διάλυσης της Βουλής. Τους ετεροδημότες δεν τους δεσμεύει διάταξη που να λέει ότι έναν μήνα πριν από τις εκλογές δεν μπορεί να συνταχθεί κατάλογος ετεροδημοτών», είπε ο κ. Σταυριανουδάκης.

Κατέληξε επισημαίνοντας ότι «οι πολίτες στις ερχόμενες εκλογές θα ψηφίσουν όπου και όπως ψήφισαν στις εκλογές της 21ης Μαΐου».

