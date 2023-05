Κοινωνία

"Χαμόγελο του παιδιού": Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 41χρονης

Έληξε η περιπέτεια γυναίκας που είχε εξαφανιστεί. Η σχετική ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η περιπέτεια της Μοκάνου Μαρίας, 41 ετών, έληξε σήμερα, 25/05/2023, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Μοκάνου Μαρία, εντοπίστηκε στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου σήμερα 25/05/2023 πρωινές ώρες. Η Μοκάνου Μαρία είναι καλά στην υγεία της και ασφαλής κοντά στους οικείους της.

Και όπως αναφέρεται από την Οργάνωση «’Τo Χαμόγελο του Παιδιού’ θα βρίσκεται κοντά στην Μοκάνου Μαρία, και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί».

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού.

