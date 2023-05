Life

Οι ΚΟΤΕΣ ψηφίζουν… ΚΚΕ στις 25 Ιουνίου

Κάλεσμα στους ψηφοφόρους του για «να στηρίξουμε το κόμμα στις εκλογές», απευθύνουν οι επικεφαλής του κόμματος ΚΟΤΕΣ.

«Να στηρίξουμε εκλογικά το ΚΚΕ που σταθερό στις αξίες και τη δράση του αποτελεί τον γνήσιο και πραγματικό αντίπαλο της Δεξιάς και της ολιγαρχίας» καλεί το Κόμμα Κ.Ο.Τ.Ε.Σ (Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση).

Οι Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. ανακοίνωσαν πως δεν θα λάβουν μέρος στις εκλογές του Ιούνιου, διότι το θεωρούν άσκοπο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Λούβρος,.πρόεδρος του κόμματος, στις εκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Αθήνας.



Ολόκληρη η ανακοίνωση από το κόμμα ΚΟΤΕΣ που υπογράφει ο Νίκος Λούβρος

«Το κόμμα Κ.Ο.Τ.Ε.Σ ευχαριστεί τους χιλιάδες πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Επίσης ευχαριστούμε από καρδιάς τους εθελοντές και τους υποψηφίους μας. Δυστυχώς όμως δεν θα πάρουμε μέρος στις εκλογές της 25ης Ιουνίου διότι το θεωρούμε άσκοπο.

Καλούμε όλους όσοι μας τίμησαν με την ψήφο τους, διατηρώντας τις διαφορές μας σε βασικά ή επί μέρους ζητήματα, να στηρίξουμε εκλογικά το ΚΚΕ που, σταθερό στις αξίες και τη δράση του, αποτελεί τον γνήσιο και πραγματικό αντίπαλο της Δεξιάς και της ολιγαρχίας.

Σε προσωπικό επίπεδο, με τη συμπόρευση με το ΚΚΕ θέλω να τιμήσω τον πατέρα μου, Βασίλη, καπετάνιο του ΕΛΑΣ (ΑΙΑΣ Ο ΣΑΙΝΗΣ) και τον αγαπημένο θανόντα φίλο μου Μιχάλη Σπυριδάκη, έναν γνήσιο κομμουνιστή, αγωνιστή.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος

Νίκος Λούβρος».

