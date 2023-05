ΕΕΣ και Εκκλησία της Ελλάδας συνεχίζουν την σύμπραξη τους (εικόνες)

Πολιτισμός

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Εκκλησία της Ελλάδος επισφράγισαν την μακροχρόνια και αγαστή συνεργασία τους.

Την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της ΑΜΚΕ της Εκκλησίας της Ελλάδος με την επωνυμία «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», επισφραγίζοντας την αγαστή και μακροχρόνια συνεργασία προς ενίσχυση των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων της χώρας.

Εκ μέρους της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ» υπέγραψε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, Πρόεδρος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και εκ μέρους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ο Πρόεδρος, Dr. Αντώνιος Αυγερινός.

Σκοπός του μνημονίου είναι η υλοποίηση δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, η ενημέρωση και ενδυνάμωση του εθελοντικού ρεύματος και η υγειονομική κάλυψη και αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών με τη σωστή και ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών σε κάθε είδους πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις.

Στην υπογραφή του μνημονίου παρέστησαν, ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ», Ο Γενικός Διευθυντής της, Αρχιμ. π. Παντελεήμων Παπασυνεφάκης και ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Ανδριόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, αναφέρθηκε στην ευρεία συνεργασία που υπήρχε και στο παρελθόν με την Εκκλησία τονίζοντας πως «έχουμε πετύχει πολλά σε ένα ευρύ πλαίσιο δράσεων και συνεργασιών. Επενδύουμε σε ακόμα περισσότερα. Συμπορευόμαστε μαζί με την Εκκλησία ως αποτέλεσμα κοινών δράσεων, αρχών, αντιλήψεων και θέσεων σε θέματα ανθρωπισμού, εθελοντισμού, αλληλεγγύης αλτρουισμού και κοινωνικής προσφοράς. Μας τιμά ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος στο έργο που επιτελούμε.»

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ για την παντός είδους προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Ελληνική Κοινωνία και δήλωσε ότι θα σταθεί αρωγός σε δράσεις και ενέργειες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ζωής των ευάλωτων συνανθρώπων μας.

