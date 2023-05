Κόσμος

Ιαπωνία: φονικό αμόκ από άνδρα που ταμπουρώθηκε σε κτήριο (εικόνες)

Οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι είναι ο άνδρας, η δράση του οποίου έχει προκαλέσει σοκ στην Ιαπωνία.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σήμερα στην κεντρική Ιαπωνία, όταν ένας άγνωστος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι και όπλο και στη συνέχεια οχυρώθηκε σε κτήριο, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό αυτό, κατά το οποίο ένας άνδρας με στολή παραλλαγής μαχαίρωσε μια γυναίκα και άνοιξε πυρ με όπλο που φαίνεται να ήταν κυνηγετική καραμπίνα στον νομό Ναγκάνο, στην κεντρική Ιαπωνία, μετέδωσε το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Νεκροί είναι επίσης δύο αστυνομικοί, ενώ κατά το περιστατικό αυτό τραυματίστηκε άλλος ένας άνθρωπος, πρόσθεσε το NHK.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτοί μαχαιρώθηκαν ή δέχθηκαν πυρά.

Τα εγκλήματα με όπλα είναι εξαιρετικά σπάνια στην Ιαπωνία, όπου υπάρχουν αυστηροί κανόνες για την οπλοκατοχή και όποιος θέλει να αποκτήσει όπλο χρειάζεται να περάσει από αυστηρή διαδικασία προτού του χορηγηθεί άδεια οπλοφορίας.

