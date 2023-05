Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Νέες επιχειρήσεις “σκούπα” κατά της εγκληματικότητας

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά το διήμερο 23-24 Μαΐου 2023. Πόσες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν.

Σε ειδικές επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ, το διήμερο 23-24 Μαΐου 2023, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Νότια Ελλάδα, συνελήφθησαν συνολικά 151 άτομα, για διάφορα αδικήματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχηγείου της ΕΛΑΣ, ελέγχθηκαν 3.123 οχήματα και 5.102 άτομα, ενώ πραγματοποιήθηκαν 151 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα και παραβάσεις ΚΟΚ, 546 προσαγωγές, 99 ακινητοποιήσεις οχημάτων, βεβαίωση 1.220 παραβάσων ΚΟΚ, καθώς και 11 παραβάσεων αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Όσον αφορά τις αστυνομικές δράσεις σε Χαλκίδα, Ψαχνά, Αλιβέρι και Ιστιαία Ευβοίας, εστιάστηκαν στη διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) και διάλυσης μεταχειρισμένων οχημάτων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων σε 8 επιχειρήσεις, συνελήφθη ένα άτομο, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας περιβάλλοντος, αλλά και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ κατασχέθηκαν 380 κιλά καλωδίων χαμηλής τάσης δικτύου.

Παράλληλα, σε Βραχάτι και Εξαμίλια Κορινθίας προσήχθησαν 7 άτομα, ενώ σε Πέραμα, Καλύβια, Λαγονήσι, Ραφήνα και Πικέρμι Αττικής βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις του ΚΟΚ και ελέγχθηκαν 10 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, συνεχίστηκαν οι επιχειρησιακές δράσεις σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και ειδικότερα σε Αγία Βαρβάρα, Μενίδι, Ζεφύρι, Φυλή και Περιστέρι. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 910 έλεγχοι ατόμων και 491 οχημάτων, έγιναν 151 προσαγωγές και 16 συλλήψεις. Οι 6 για ναρκωτικά, οι 3 για ρευματοκλοπή, από 2 για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, νομοθεσία περί αλλοδαπών, και διωκτικά έγγραφα, ενώ μία σύλληψη ήταν για έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης.

Επίσης, κατασχέθηκαν 42 γραμμάρια κάνναβης και 10,9 γραμ. ηρωίνης, βεβαιώθηκαν 183 παραβάσεις ΚΟΚ, ακινητοποιήθηκαν 17 οχήματα και αφαιρέθηκαν 6 άδειες ικανότητας οδήγησης, 17 άδειες κυκλοφορίας, καθώς και ισάριθμες πινακίδες.

