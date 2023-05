Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα μετά τη σύγκρουση λεωφορείου των ΚΤΕΛ με μηχανή (εικόνες)

Το δυστύχημα έγινε το απόγευμα της Πέμπτης, στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καλαμιάς.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα τη; Πέμπτης, γύρω στις 17:15, μετά τη σύγκρουση λεωφορείου των ΚΤΕΛ και μηχανής στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καλαμιάς.

Στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική και Αστυνομία, ενώ ο 30χρονος οδηγός του δίκυκλου οχήματος, από την Ξηρολίμνη, είχε τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Δυστυχώς, λίγο αργότερα, ο άτυχος άντρας δεν τα κατάφερε και κατέληξε, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού.

Πηγή: kozanimedia.gr

