Τσίπρας: Δεν κρύβομαι - H ευθύνη είναι πρωτίστως δική μου

"Μετά από τρεις μέρες θλίψης και αναστοχασμού, ήρθε η ώρα να κηρύξουμε λήξη στο πένθος και να σημάνουμε συναγερμό μάχης", είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

Τον βασικό στόχο να ανατραπεί ο συσχετισμός που προέκυψε την Κυριακή και να αποτραπεί η παντοδυναμία Μητσοτάκη, περιέγραψε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας ο οποίος επιπλέον έκανε μία πρώτη αυτοκριτική και χάραξε τη γραμμή ενόψει των επόμενων εκλογών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα και προσέθεσε ότι δεν θα κρυφθεί και θα ηγηθεί της εκλογικής μάχης καθώς είναι μεγαλύτερη η ευθύνη για την ανασύνταξη και τη μάχη που είναι μπροστά. Αναφέρθηκε στα τρία βασικά αίτια της ήττας, υπογράμμισε την ανάγκη για αλλαγή εικόνας και σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σηκώσει το γάντι σε ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ. Διεμήνυσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και θα παραμείνει κόμμα εξουσίας και ξεκαθάρισε ότι στις εκλογές της 25ης Ιούνη «πάμε για να κερδίσουμε όχι να χάσουμε».

Χειροκρότημα και συγκίνηση

Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής υποδέχθηκαν όρθιοι και με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα τον κ. Τσίπρα, ο οποίος ξεκινώντας την ομιλία του είπε: «Μετά από τρεις μέρες θλίψης και αναστοχασμού, ήρθε η ώρα να κηρύξουμε λήξη στο πένθος και να σημάνουμε συναγερμό μάχης. Αυτή είναι η ευθύνη μας σήμερα: Να ανασυγκροτηθούμε άμεσα. Τώρα. Χωρίς καμιά καθυστέρηση. Και να δώσουμε τη μάχη. Δεν έχουμε δικαίωμα στην παραίτηση. Δεν έχουμε δικαίωμα στην εσωστρέφεια».

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι η πρωτοβουλία για τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση «ανήκει στον βασικό πολιτικό μας αντίπαλο. Που τα σχέδιά του είναι ολοφάνερα, δεν τα κρύβει: Να κερδίσει όχι την αυτοδυναμία, αλλά την παντοδυναμία. Που θα του επιτρέψει να προχωρήσει ακόμη και σε αλλαγές στο Σύνταγμα σε συντηρητική κατεύθυνση. Και αν του δοθεί η ευκαιρία να μην έχει καν αντίπαλο. Να ξεμπερδέψει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Που είναι ο μόνος πολιτικός αντίπαλος που μπορεί να τον εμποδίσει και να δώσει μάχες για να υπερασπιστεί το κοινωνικό κράτος, τη δημόσια Υγεία, την Παιδεία, τα εργασιακά δικαιώματα».

Απευθύνθηκε προς τα στελέχη του λέγοντας ότι «Δεν έχουμε όμως δικαίωμα στην εσωστρέφεια. Δεν έχουμε δικαίωμα στην αμετροέπεια και τις αντιπαραθέσεις. Που ακόμη και τώρα, σήμερα, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, ορισμένοι σύντροφοι δεν αποφεύγουν. Και που το μόνο που δείχνουν είναι πως δεν έχουμε καταλάβει τίποτε από το μήνυμα της λαϊκής ετυμηγορίας». Και τόνισε: «Τούτη την ώρα χρειάζεται η μεγαλύτερη συσπείρωση, και η σεμνότητα θα έλεγα, μπροστά στην ψήφο του λαού. Και όχι η επανάληψη συμπεριφορών που μας κόστισαν πανάκριβα».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι η συνολική αποτίμηση θα γίνει μετά τις 25 Ιουνίου αφού τώρα προέχει «Να διορθώσουμε τη στρατηγική μας εν κινήσει. Και να διορθωθούμε εν κινήσει. Να αλλάξουμε τη καμπάνια μας. Να γίνουνε πιο συλλογικοί στη δουλειά μας. Πιο συντροφικοί και πιο αλληλέγγυοι μεταξύ μας».

Ανέφερε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί γιατί δεν έγιναν αντιληπτά τα μηνύματα της κοινωνίας. «Σύμφωνα με τα exit polls, την τελευταία μέρα αποφάσισε τι θα ψηφίσει περίπου το 20% των ψηφοφόρων. 1.206.000 ψηφοφόροι. Από αυτούς 618.000 επέλεξαν τη ΝΔ. Και μόνο 156.000 τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι αναποφάσιστοι δηλαδή, αντί να ψηφίσουν όπως περιμέναμε και όπως συνήθως συμβαίνει, με το κριτήριο της δυσαρέσκειας απέναντι στη κυβέρνηση, τελικά ψήφισαν ανάποδα. Με τον φόβο μην έρθει η αντιπολίτευση» είπε και έθεσε το ερώτημα: «Γιατί συνέβη αυτό; Και γιατί ένας μεγάλος αριθμός από κείνους που μας εμπιστεύτηκαν το 2019 δεν μας εμπιστεύτηκαν το 2023;».

Οι τρεις αιτίες της ήττας

Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τρεις βασικές, κατά την εκτίμησή του αιτίες του εκλογικού αποτελέσματος:

«Η πρώτη αιτία, κατά την άποψή μου είναι ότι η ΝΔ κατάφερε να επιβάλει την ατζέντα της. Την ατζέντα του φόβου. Και να υποστηρίξει έτσι στο δίπολο σταθερότητα-αλλαγή, ως πλειοψηφική την τάση του δικού της αφηγήματος. Να μην αλλάξουμε γιατί τα πράγματα μπορεί να γίνουν χειρότερα. Και αυτό το κατάφερε αξιοποιώντας διαρκώς και δικά μας λάθη».

Σημείωσε ότι «αποδείχτηκε ότι η μιντιακή υπεροπλία, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιβολή της προεκλογικής ατζέντας. Και σ' αυτό συνέβαλαν, βέβαια, και κόμματα της ήσσονος αντιπολίτευσης, που είχαν το κύριο μέτωπό τους απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ».

Η δεύτερη αιτία, είπε ο Αλ. Τσίπρας «ήταν η αναγκαστική επιλογή υπεράσπισης της στρατηγικής της απλής αναλογικής και της κυβέρνησης προοδευτικής συνεργασίας. Το εκλογικό αποτέλεσμα αποτέλεσε μια στρατηγική ήττα της απλής αναλογικής και ταυτόχρονα ήττα της στρατηγικής μας για την απλή αναλογική. Αυτό ήταν το στρατηγικό ρήγμα μέσα από το οποίο πέρασε το αφήγημά περί σταθερότητας. Η διαρκής άρνηση των προοδευτικών δυνάμεων έδινε την εικόνα μιας μη ρεαλιστικής και άρα αναξιόπιστης πρότασης διακυβέρνησης».

Η τρίτη αιτία συνέχισε ο κ. Τσίπρας είναι «η εικόνα μας ως κόμματός, ως συλλογικού υποκείμενου, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ιδίως όμως τις κρίσιμες ημέρες πριν τη κάλπη. Δεν ήταν μια εικόνα που εξέπεμπε συνοχή, ευθύνη, συγκρότηση». «Οι άστοχες δημόσιες τοποθετήσεις, ακόμα και τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές, οι παλινωδίες, το έλλειμμα υπευθυνότητας, ακόμα και αντίληψης πόσο καχύποπτο ήταν το εκλογικό σώμα απέναντί μας, πόσο ρευστό και ευμετάβλητο, μας κόστισαν πανάκριβα» τόνισε.

«Οφείλουμε να αλλάξουμε»

Ακολούθως είπε με κατηγορηματικότητα «Οφείλουμε αυτή την εικόνα να την αλλάξουμε. Οφείλουμε να αλλάξουμε. Δραστικά. Ριζικά. Άμεσα» και κάλεσε τα στελέχη του «Να οργανώσουμε από σήμερα συντεταγμένα την παρουσία μας στη νέα εκλογική αναμέτρηση. Να ανασυντάξουμε την κεντρική εκλογική επιτροπή και τις εκλογικές επιτροπές σε όλη τη χώρα. Να καταλήξουμε σε μια εκλογική καμπάνια που θα λάβει υπόψη τα νέα δεδομένα. Και να εγγυηθούμε ταυτόχρονα με τη στάση, την πράξη και το λόγο μας τη δική μας αλλαγή και ανανέωση. Ότι λάβαμε το μήνυμα και διορθώνουμε στη πράξη τις αστοχίες και τα λάθη μας».

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε την ανάγκη να αλλάξει ο συσχετισμός σημειώνοντας ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι αρνητικό μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ και εξήγησε: «Αν επαναληφθεί αυτός ο συσχετισμός στην κάλπη της ενισχυμένης αναλογικής θα έχουμε μια απολύτως παντοδύναμη και ανεξέλεγκτη κυβέρνηση. Λευκή επιταγή σε μια παράταξη που δεν κρύβει τις προθέσεις της. Ασφυξία και ανωμαλία στη λειτουργία της δημοκρατίας. Έναν ανεξέλεγκτο ηγεμόνα πρωθυπουργό. Μια νομιμοποιημένη, πλέον, ατζέντα σαρωτικών αλλαγών για τα κοινωνικά δικαιώματα. Τις "μεταρρυθμίσεις" που προανήγγειλε από το βράδυ της Κυριακής ο κ. Μητσοτάκης. Την αλλαγή του Συντάγματος, που προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Όλοι μπορούμε να φανταστούμε σε ποια κατεύθυνση. Στη κατεύθυνση των ιδιωτικοποιήσεων παντού. Ακόμα και στην υγεία. Ακόμη και στο νερό. Και στη κατεύθυνση της προκλητικής αξιοποίησης χωρίς κανένα έλεγχο και λογαριασμό, των περίπου 70 δισ. των κοινοτικών πόρων και του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, προς όφελος των ισχυρών και μόνο».

Δεν μπαίνουμε σε μικροκομματικούς εμφυλίους

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «πρέπει να κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να ανατραπεί αυτός ο συσχετισμός» και προσέθεσε: «Αυτό σημαίνει ότι το μέτωπό μας και στις νέες συνθήκες είναι η Δεξιά και η πολιτική της. Η οικονομική της πολιτική, η κοινωνική της πολιτική».

Ακολούθως αναφέρθηκε στις σχέσεις με τα άλλα κόμματα της Κεντροαριστεράς: «Δεν πρόκειται να σηκώσουμε το γάντι που μας πετούν τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και το ΚΚΕ. Εμείς σε μικροκομματικούς εμφύλιους, που ευνοούν μόνο τη Δεξιά, δεν πρόκειται να συμβάλλουμε και να εμπλακούμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι θα γυρίζουμε και το άλλο μάγουλο στις επιθέσεις. Ούτε ότι με κριτήριο τη στάση καθενός απέναντι στη Δεξιά, θα υποστείλουμε την κριτική μας».

Επέρριψε ευθύνες και στα άλλα κόμματα: «Για την επικράτηση της ΝΔ στις εκλογές, δεν έχουμε ευθύνες μόνο εμείς. Απλά είμαστε οι μόνοι που έχουμε το θάρρος να τις αναλάβουμε. Βαρύτατες ευθύνες έχουν και εκείνοι που της έδωσαν διάδρομο με μια πολιτική διχαστική και μονομέτωπη εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Και επιμένουν σ' αυτή. Θα απαντάμε πολιτικά στις επιθέσεις, δεν θα έχουμε στόχο όμως εμείς το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Αυτό που χρειάζεται και αυτό που απαιτείται, είναι η ευρύτατη δυνατή συσπείρωση των δημοκρατικών και προοδευτικών πολιτών για να αποτρέψουμε αυτούς τους συσχετισμούς δύναμης στις επόμενες κάλπες. Αυτό που απαιτείται είναι μια δημοκρατική πανστρατιά για να ενισχύσουμε τη προοδευτική παράταξη, έναντι μιας Δεξιάς που αν δεν αποτραπεί στη δεύτερη κάλπη, θα είναι ανεξέλεγκτη και εκδικητική».

Ακολούθως απευθύνθηκε και στους πολίτες: «Όλοι οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες, οι ψηφοφόροι όλων των κομμάτων, που δε θέλουν να δώσουν λευκή επιταγή σε ένα πρωθυπουργό ηγεμόνα, που δε θέλουν μια επέλαση στα δημοκρατικά και λαϊκά δικαιώματα και κατακτήσεις, ακόμη και στα συνταγματικά κατοχυρωμένα, οφείλουν να συμβάλουν με τη ψήφο τους, ώστε να μπει ανάχωμα στην πιθανότητα μιας παντοδύναμης και ανεξέλεγκτης Δεξιάς κυβέρνησης».

Πάμε να αναμετρηθούμε με την Δεξιά

Το πρωί της Κυριακής στις 25 Ιούνη, οι κάλπες θα είναι άδειες, ανέφερε ο κ. Τσίπρας και προσέθεσε: «Δεν πετάμε στα σύννεφα, αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες, σεβόμαστε το αποτέλεσμα, αλλά σε αυτόν τον αγώνα δεν θα πάμε για να χάσουμε. Δεν θα πάμε για να κρατήσουμε τις θέσεις μας. Για να έχουμε μια ισχυρή αντιπολίτευση. Θα πάμε για να αναμετρηθούμε με τη Δεξιά. Θα πάμε επίσης έτσι, γιατί -δεν ξέρω αν το έχουν όλοι εμπεδώσει- ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, είναι και θα παραμείνει κόμμα εξουσίας, όχι κόμμα διαμαρτυρίας. Ούτε κόμμα συμπλήρωμα σε κυβερνήσεις της Δεξιάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι ο βασικός εκφραστής της προοδευτικής παράταξης».

Μήνυμα στις ελίτ και στα συμφέροντα

Τέλος, έστειλε μήνυμα στις ελίτ και στα μεγάλα συμφέροντα. Είπε χαρακτηριστικά: «Και θέλω σήμερα, από τη Κεντρική μας Επιτροπή, να στείλω ένα μήνυμα στις ελίτ και στα μεγάλα συμφέροντα που δέκα χρόνια τώρα δεν έχουν κουραστεί να με πολεμάνε και να μας πολεμάνε. Προχθές δεν μπορούσαν να κρύψουν τη μεγάλη τους χαρά και τη μεγάλη τους συγκίνηση. Τους απαντάω: Μη βιάζεστε. Δεν πετύχατε ακόμη το στόχο σας. Είναι λογικό να επιθυμείτε ηγέτες υποτακτικούς στα συμφέροντά σας. Και τη νεκρανάσταση ενός συστημικού δικομματισμού. Αυτού που οδήγησε τη χώρα στα βράχια της χρεοκοπίας. Και άλλες φορές όμως βιαστήκατε να θεωρήσετε ότι μας έχετε τελειώσει. Διαψευστήκατε. Έτσι θα διαψευστείτε και τώρα».

ΝΔ: Ο κ.Τσίπρας επαναλαμβάνει μονότονα πως φταίνε όλοι οι άλλοι

«Και στραβός είναι ο γιαλός και τυφλός είναι ο λαός». Αυτό ουσιαστικά μας είπε στην αποψινή του ομιλία ο κ. Τσίπρας προσπαθώντας να κλείσει με συνοπτικές διαδικασίες την αυτοκριτική που δεν κατάφερε να κάνει μέσα σε 4 χρόνια.



Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε σε μια ομιλία, όλα όσα έλεγε τέσσερα χρόνια ως αντιπολίτευση και διατυμπάνιζε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Δεν θα σταθούμε στα συνήθη ψέματα, όπως η ιδιωτικοποίηση του νερού, ή στις «μαύρες» προοπτικές της χώρας αν δεν τον ψηφίσουν. Εξάλλου οι πολίτες του απάντησαν στην κάλπη. Και θα το επαναλάβουν. Προσέθεσε όμως στον πολιτικό κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ άλλη μια εξαιρετικότητα. Να λεει πως κάνει αυτοκριτική, πως στοχάζεται κι αναστοχάζεται και αμέσως μετά να επαναλαμβάνει μονότονα πως φταίνε όλοι οι άλλοι. Τα κόμματα που δεν συνήργησαν στην απλή αναλογική, οι «ολιγάρχες» που ποτέ δεν κατονομάζει, και φυσικά ο «αλαζονικός ηγεμόνας» Μητσοτάκης. Και πάνω απ' όλα, ότι φταίνε οι πολίτες. Γιατί έγιναν κατά τον ίδιο πιο συντηρητικοί.



Άφησε όμως αναπάντητα τα πιο κρίσιμα ερωτήματα, όπως γιατί δεν στηρίζει εθνικές πολιτικές σαν τη φυλαξη των συνόρων στον Έβρο ή γιατί στηρίζει και υποστηρίζει ακόμη τον τοξικό κ. Πολάκη. Και, πρωτίστως, γιατί δεν εκτέλεσε το ελάχιστο χρέος του στη δημοκρατία, με το να μην συμμετέχει στο μέτωπο για τον αποκλεισμό του κόμματος της εγκληματικής οργάνωσης Κασιδιάρη.



Για αυτά και πολλά ακόμη δεν μίλησε ούτε και επέτρεψε στα στελέχη του κόμματός του να μιλήσουν, τα οποία προέτρεψε να υποβάλλουν γραπτώς τις σκέψεις τους.



Από τα παραπάνω συνάγουμε, λοιπόν, ότι η περίοδος πραγματικής αυτοκριτικής και ενδοσκόπησης θα διαρκέσει περισσότερο από τρεις ημέρες στον ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς, μέχρι να ολοκληρωθεί, η Ελλάδα θα συνεχίσει να κοιτάει σταθερά, τολμηρά, μπροστά.

ΚΚΕ: Ο ΣΥΡΙΖΑ τροφοδότησε τη ΝΔ

Αντίπαλοι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ δεν μπορεί να είναι αυτοί που στήριξαν, εφάρμοσαν και ουσιαστικά αθώωσαν αυτή την πολιτική, τόσο από τη θέση της κυβέρνησης όσο από τη θέση της αντιπολίτευσης, τροφοδοτώντας τη συντηρητικοποίηση τμημάτων του λαού και τελικά την ίδια την ΝΔ.

Μοναδικός αντίπαλος και πραγματική μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στη στρατηγική του κεφαλαίου και της ΕΕ, που είναι το κοινό πρόγραμμα της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι μόνο ένα πιο δυνατό ΚΚΕ, όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια με τις θέσεις και τη δράση του υπέρ των εργαζομένων και του λαού.





