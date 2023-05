Λονδίνο: Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ (εικόνες)

Συνελήφθη ο οδηγός για πιθανή εγκληματική ενέργεια και επικίνδυνη οδήγηση

Συναγερμός στη Μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου και στις δυνάμεις ασφαλείας σήμανε την Πέμπτη το απόγευμα. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ, με συνέπεια να τεθούν σε εφαρμογή όλατ τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το σημείο αποκλείστηκε αμέσως από πάνοπλους αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ένα άτομο, ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες για ανάκριση.

Ο οδηγός συνελήφθη με την κατηγορία της πιθανής εγκληματικής ενέργειας και της επικίνδυνης οδήγησης.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της βρετανικής αστυνομίας, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

#UPDATE | At around 16:20hrs a car collided with the gates of Downing Street on Whitehall.



Armed officers arrested a man at the scene on suspicion of criminal damage and dangerous driving.



There are no reports of any injuries.



Enquiries are ongoing.