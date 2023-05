Κοινωνία

Βαρβάκειος – δολοφονία 60χρονης: Ομολόγησε ο σύντροφος της

Τι υποστήριξε ο 42χρονος στην απολογία του. Τόσο το θύμα όσο και ο θύτης είναι τοξικομανείς.

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της 60χρονης γυναίκας που βρέθηκε μαχαιρωμένη απέναντι από τη Βαρβάκειο αγορά την Τρίτη 23 Μαΐου.

Για τη δολοφονία της συνελήφθη ο 42χρονος σύντροφος της, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του.

Στην απολογία του υποστήριξε ότι το θύμα του επιτέθηκε με μαχαίρι και στην προσπάθειά του να την αφοπλίσει την χτύπησε εκείνος.

Τόσο το θύμα όσο και ο θύτης είναι τοξικομανείς.

