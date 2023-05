Πολιτική

Μητσοτάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά την παράδοση της πρωθυπουργίας

«Επιστροφή στο σπίτι μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Επιστροφή στο σπίτι μας». Με την παραπάνω φράση ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε την επιστροφή του αρχηγείου του στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς.

Δείτε την ανάρτηση του προέδρου της ΝΔ στο Facebook, λίγη ώρα μετά την αποχώρηση από το Μέγαρο Μαξίμου και την παράδοση της πρωθυπουργίας στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά.

