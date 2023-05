Κόσμος

Περού: Βρέθηκαν ναρκωτικά με ναζιστικά σύμβολα και “σφραγίδα” του Χίτλερ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών με σύμβολα των ναζί βρέθηκε και κατασχέθηκε από τις Αρχές του Περού.

Η περουβιανή υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την κατάσχεση 58 κιλών κοκαΐνης που ήταν έτοιμη να σταλεί στο Βέλγιο από λιμάνι στο βόρειο τμήμα της χώρας, συσκευασμένη σε δεκάδες πακέτα που έφεραν ναζιστικά σύμβολα.

Η λευκή σκόνη είχε μοιραστεί σε μια πενηνταριά δέματα που ανέγραφαν επίσης τη λέξη «Χίτλερ».

Το φορτίο βρέθηκε σε εμπορευματοκιβώτιο φορτωμένο σε πλοίο υπό σημαία Λιβερίας σε λιμένα στην Πάιτα, μικρή πόλη κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό.

Δεν ανακοινώθηκε καμιά σύλληψη.

Εξ όσων είναι γνωστά, είναι η πρώτη φορά που η δίωξη ναρκωτικών ανακοινώνει την κατάσχεση φορτίου κοκαΐνης με σύμβολα του Γ΄ Ράιχ, της ναζιστικής Γερμανίας (1933-1945).

Το Περού συγκαταλέγεται στις τρεις χώρες του κόσμου με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο· οι άλλες δύο είναι η Κολομβία και η Βολιβία. Οι περουβιανές αρχές υπολογίζουν πως η παραγωγή της ουσίας αυτής φθάνει τους 400 τόνους τον χρόνο. Περίπου 22 τόνοι κατασχέθηκαν το 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Σερβία: Κυπελλούχος ο Ερυθρός Αστέρας

Qatar Gate - Εύα Καϊλή: Οι όροι απελευθέρωσής της

Καιρός: Τριήμερο με τοπικές βροχές και μπόρες