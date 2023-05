Κόσμος

Ενδοοικογενειακή βία: Αστυνομικός πυροβόλησε παιδί που κάλεσε για βοήθεια

Νέο περιστατικό αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, με θύμα έναν 11χρονο. Πώς έγινε το περιστατικό.

Οικογένεια από το Μισισίπι των ΗΠΑ ζήτησε την αποπομπή αστυνομικού εναντίον του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες επειδή πυροβόλησε ένα 11χρονο αγόρι, το οποίο κάλεσε την αστυνομία για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ο Αντεριέν Μάρι, που κάλεσε την αστυνομία έπειτα από προτροπή της μητέρας του, ήταν άοπλος και ακολουθούσε τις οδηγίες του αστυνομικού της Ιντιανόλα Γκρεγκ Κάπερς όταν αυτός τον πυροβόλησε στο στήθος τα ξημερώματα του Σαββάτου, δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς του Κάρλος Μουρ.

Το αγόρι είχε καλέσει την αστυνομία, αφού ένας άνδρας απείλησε στις 4 τα ξημερώματα τη μητέρα του Νακάλα Μάρι, αλλά ο Κάπερς «κλιμάκωσε την κατάσταση», σύμφωνα με τον Μουρ.

Ο Μουρ ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα το βίντεο από την κάμερα που έφερε πάνω του ο Κάπερς και εξέφρασε την αντίθεσή του στο γεγονός ότι έχει τεθεί σε αργία μετ’ αποδοχών μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Μικρή ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε χθες, Πέμπτη, το πρωί έξω από το δημαρχιακό μέγαρο, όπου η οικογένεια του αγοριού συναντήθηκε με τοπικούς αξιωματούχους.

«Ζητάμε δικαιοσύνη. Ένα 11χρονο μαύρο αγόρι στην Ιντιανόλα παρά λίγο να χάσει τη ζωή του», κατήγγειλε ο Μουρ. «Δεν έκανε τίποτα λάθος και όλα σωστά».

Ο 11χρονος είχε διακομιστεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μισισιπή από όπου πήρε εξιτήριο την Τετάρτη.

«Είναι καλά, είναι ευλογημένος. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω, πώς να περιγράψω το γεγονός ότι επιβίωσε», δήλωσε χθες η μητέρα του, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την κατάσταση της υγείας του γιου της.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN η Νακάλα Μάρι δήλωσε ότι ο πατέρας ενός από τα άλλα παιδιά της έφτασε στο σπίτι της στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου «οργισμένος». Φοβούμενη για την ασφάλειά της ζήτησε από τον Αντεριέν να καλέσει την αστυνομία.

Όπως εξήγησε η Μάρι ο αστυνομικός που έφτασε στο σπίτι της «τράβηξε το όπλο του όταν έφτασε στην πόρτα και ζήτησε από όσους βρίσκονται μέσα στο σπίτι να βγουν έξω». Πρόσθεσε ότι ο γιος της δέχθηκε τον πυροβολισμό όταν μπήκε σαλόνι.

«Μόλις έστριψε τη γωνία, τον πυροβόλησε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί», τόνισε.

Δύο άλλα παιδιά, η κόρη της Μάρι και ο 2χρονος ανιψιός της, βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος, σημείωσε η ίδια.

(με πληροφορίες από το CNN)

