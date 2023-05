Κοινωνία

Μύκονος: Ναυάγιο με νεκρούς στα ανοιχτά του νησιού

Έρευνες από θάλασσας και αέρος από το Λιμενικό στα ανοιχτά της Μυκόνου.

Δύο σοροί μεταναστών (ενός άνδρα και μίας γυναίκας) ανασύρθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Μυκόνου, μετά τη βύθιση ταχύπλοου πλαστικού σκάφους, που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, επέβαιναν συνολικά 17 άτομα.

Σε κοντινό σημείο από το συμβάν είχαν ανασυρθεί το πρωί σώοι δύο μετανάστες που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού. Οι ίδιοι δήλωσαν στους λιμενικούς ότι στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 17 άτομα, μεταξύ των οποίων 4 με 5 γυναίκες και ένα 7χρονο κορίτσι.

Στο σημείο επιχειρούν δύο πλωτά του λιμενικού σώματος ελικόπτερο super puma και χερσαία μέσα, ενώ αναμένεται κλιμάκιο της ομάδας υποβρυχίων αποστολών και πλοίο ανοιχτής θαλάσσης.

