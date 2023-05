Πολιτική

Εκλογές: Σκέρτσος, Τσαπανίδου, Μάντζος για την αυτοδυναμία και την Κεντροαριστερά (βίντεο)

Τι είπε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη συνέντευξη της μετά τις εκλογές. Κόντρα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ για την δεύτερη θέση. Τα δίλλημα της κάλπης στις 25 Ιουνίου έθεσε ο Άκης Σκέρτσος.

Στην πρώτη συνέντευξη της μετά από τις εκλογές στις 21 Μαΐου, η Πόπη Τσαπανίδου, που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, μίλησε για το αποτέλεσμα της Κυριακής, τον θρήνο όπως είπε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την επόμενη μάχη που ετοιμάζεται να δώσει το κόμμα, στις 25 Ιουνίου.

Στις τοποθετήσεις της, στην διάρκεια της συζήτησης με τον μέχρι χθες Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο και τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο, η Πόπη Τσαπανίδου χαρακτήρισε ως «σοκαριστικό και οδυνηρό το αποτέλεσμα της ήττας», προσθέτοντας ότι «Το να ακουστεί και λίγη γκρίνια, είναι λογικό. Ήταν σύντομη η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ χθες, γιατί έχουμε εκλογές μπροστά μας».

Σε ότι αφορά τις φήμες περί υποβολής παραίτησης, αλλά και τους λόγους της «εξαφάνισης» της Εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από το απόγευμα της Κυριακής μέχρι σήμερα, η Πόπη Τσαπανίδου είπε, κάνοντας και χιούμορ, «Είδα πολλά amber alert, αλλά και silver alert, ρε παιδιά; Ένιωσα κάπως περίεργα με το silver alert! Ήταν ένα αποτέλεσμα που ήταν δύσκολο για εμάς, δεν ήταν εύκολο. Μας σόκαρε, δεν το βλέπαμε να έρχεται. Μέχρι να δούμε τις δυνάμεις μας και που πάμε να γίνει η Κεντρική Επιτροπή, έμεινα στο γραφείο μου και δούλευα για αυτό».

«Δεν έθεσα καμία παραίτηση στην διάθεση του Προέδρου. Αμέσως μετά το αποτέλεσμα και στην πρώτη συνάντηση για να δούμε τι κάνουμε, έθεσα εαυτόν στην διάθεση του Προέδρου», είπε η κ. Τσαπανίδου, λέγοντας πως αυτό σχετίζεται και με την αναγνώριση μεριδίου ευθύνης.

Ο Άκης Σκέρτσος από την πλευρά του, επεσήμανε ότι «Οι εκλογές γίνονται για να αποκτήσει η χώρα σταθερή Κυβέρνηση που θα λύσει τα προβλήματα των πολιτών και δεν γίνονται για να λύσει τα προβλήματα της η αντιπολίτευση ή η κεντροαριστερή πολυκατοικία».

Προσέθεσε ότι «Δεν θεωρούμε τίποτα βέβαιο, δεν έχουμε πάρει καμία λευκή επιταγή, η Κυβέρνηση χρειάζεται μια ισχυρή εντολή από τους πολίτες για να κάνουμε όσα χρειάζεται να γίνουν την επόμενη τετραετία. Εμείς ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα. Η αντιπολίτευση έλεγε ότι δεν έχει γίνει το παραμικρό, αλλά οι πολίτες είδαν και στήριξαν τα βήματα προόδου».

Ανέφερε ακόμη ότι «Η ΝΔ έχει αυξήσει την δύναμη της κατά 157.000 ψήφους ή 7% από το 2019, πείσαμε τους πολίτες κάτι κάναμε. Η συμμετοχή των πολιτών ήταν στο 57% το 2019, ήταν στο 61% τον Μάιο. Αρχίζει και επιστρέφει η κανονικότητα. Οι πολιτικές μας είναι ορατές στα λαϊκά στρώματα και στους νέους και αυτό το είδαμε στις κάλπες. Η κρίσιμη κάλπης πλέον είναι η επόμενη κάλπη. Η χώρα χρειάζεται τα επόμενα 4 χρόνια μια ισχυρή Κυβέρνηση, με αυτοδυναμία και έναν ικανό αριθμό βουλευτών. Μια χαλαρή ψήφος στα μικρότερα κόμματα μπορεί να επηρεάσει την αυτοδυναμία, αυτό πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες».

Στην διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Σκέρτσος επεσήμανε ότι «ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αυτοπεριορίζονται σε ρόλο κομμάτων διαμαρτυρίας και όχι κυβέρνησης, ενώ η χώρα έχει ανάγκη μια κυβέρνηση αυτοδυναμίας για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Αυτό απασχολεί εμάς και όχι η εναλλαγή θέσεων στην αντιπολίτευση. Δεν μας ενδιαφέρει να παίξουμε τις μουσικές καρέκλες και ποιος είναι δεύτερος και ποιος τρίτος».

«Η κ. Τσαπανίδου λέει με απαξιωτικό τρόπο για μια «κυβέρνηση της Δεξιάς». Είναι προσβλητικό να μιλούν έτσι για τους πολίτες που ψήφισαν ένα πατριωτικό κόμμα που έχει λύσει πολλά προβλήματα και αντιμετωπίσει θέματα όπως το Μεταναστευτικό και η προστασία των συνόρων», σημείωσε ο κ. Σκέρτσος, προσθέτοντας ότι «το να εγκλωβίζεσαι σε ταμπέλες δεν προσφέρει κάτι και νομίζω ότι είναι ένας λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την θέση που πήρε στις τελευταίες εκλογές. Η αντιπολίτευση μιλά με συνθήματα, είναι αντιδεξιά και αντιμητσοτακική, και το πλήρωσε αυτό».

Στρέφοντας τα βέλη του προς το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σκέρτσος είπε προς τον Δημήτρη Μάντζο ότι «το ΠΑΣΟΚ εισέπραξε κάποια λίγη από την φθορά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έλαμψε το ΠΑΣΟΚ, επιβίωσε. Θέλετε να γίνεται ΣΥΡΙΖΑ στην θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Με τον τρόπο που πολιτεύεται το ΠΑΣΟΚ, υιοθετεί την μαύρη προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι έχουμε έναν δημοσιονομικό εκτροχιασμό και τώρα λέει ότι πάμε σε λιτότητα. Δεν ισχύει κανένα από τα δύο».

«Το 54,2% των ελευθέρων επαγγελματιών ψήφισε ΝΔ όχι λόγω της δήλωσης Κατρούγκαλου, αλλά επειδή η ΝΔ μείωσε τις ασφαλιστικές εισφορές και στήριξε τους μικρομεσαίους», απάντησε σε σχετικό ερώτημα του Γιώργου Παπαδάκη ο κ. Σκέρτσος.

Τσαπανίδου: κάναμε μπόλικα λάθη

Σχετικά με το εκλογικό αποτέλεσμα και τις δηλώσεις στελεχών όπως αυτή του Νίκου Ξυδάκη, η Πόπη Τσαπανίδου έκανε λόγο για λάθος χειρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας «Όταν υφίστασαι μια τέτοια ήττα, μπαίνεις σε ένα πένθος. Έχεις δώσει ένα κομμάτι του εαυτού σου και βλέπεις ότι έχασες. Το δεύτερο ή το τρίτο στάδιο του πένθους είναι ο θυμός. Σε κάποιες περιπτώσεις οι αντιδράσεις είναι ανθρώπινες και αναμενόμενες».

«Παραδεχόμαστε τα όποια λάθη έχουμε κάνει και από ότι φαίνεται ήταν και μπόλικα λάθη. Δεν καταφέραμε να πείσουμε για το πρόγραμμα μας, δεν αναφερθήκαμε σε αυτό με σαφήνεια, αφήσαμε να χαθούμε σε έναν θόρυβο που με δική μας ευθύνη δημιουργήθηκε. Ήταν στρατηγικό μας λάθος η απλή αναλογική, ενώ πιστεύουμε στην απλή αναλογική. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπήκαμε στην προεκλογική μάχη,. Πιστέψαμε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις θα συστρατευθούν σε αυτό», ανέφερε.

«Η ΝΔ έβαζε μπροστά την σταθερότητα, εμείς βάζαμε την αλλαγή, η οποία φαίνεται πως δεν έπεισε», επεσήμανε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, στην εισαγωγική τοποθέτηση της.

Τσαπανίδου: Το ΠΑΣΟΚ πανηγύριζε την Κυριακή, αντί να είναι προβληματισμένο

Αργότερα στην διάρκεια της συζήτησης με τον Άκη Σκέρτσο και τον Δημήτρη Μάντζο, η Πόπη Τσαπανίδου επιτέθηκε στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι αναφέρεται ελάχιστα στην ΝΔ και πολύ στον ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας «είδα να πανηγυρίζει ένα προοδευτικό κόμμα το βράδυ της Κυριακής περισσότερο από την ΝΔ, ενώ έπρεπε να είναι προβληματισμένο για το αποτέλεσμα των εκλογών. Οι αναφορές από στελέχη του, για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, ενός προοδευτικού κόμματος με την Δεξιά, προβληματίζει και έχει στείλει σαφές μήνυμα».

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, η Πόπη Τσαπανίδου επεσήμανε ότι ήταν «βαθιά αυτοκριτική η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή. Το μήνυμα των ψηφοφόρων το κραύγασαν, το λάβαμε και το μελετάμε. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός στον προοδευτικό χώρο που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια και να αντιμετωπίσει τον κ. Μητσοτάκη. Υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, πήρε ισχυρή εντολή από την βάση και τα στελέχη του κόμματος. Έχουμε μπροστά μας κάλπες και οι κάλπες είναι άδειες. Είμαστε γροθιά τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, ενωνόμαστε στα δύσκολα, όπως κάνουν οι Έλληνες».

Στρέφοντας τα πυρά της προς την ΝΔ, είπε απευθυνόμενη στον Άκη Σκέρτσο «διακρίνω από τον τρόπο που επιτίθεστε στον ΣΥΡΙΖΑ μια αλαζονεία που προβληματίζει. Επιτίθεστε εσείς με απαξιωτικό τρόπο στον κόσμο που ανήκει στον προοδευτικό χώρο. Αφού τα κάνατε όλα καλά, γιατί ψήφισαν οι μισοί πάνω από τις κάλπες και αφού πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν τα pass, τώρα που τελειώνουν μετά τις συστάσεις της ΕΕ, πως θα στηρίξετε τους πολίτες;»

Σχετικά με τον στόχο του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές στις 25 Ιουνίου, η Πόπη Τσαπανίδου είπε ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τον πήχη εκεί που θα τον θέσει ο λαός. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τον πείσουμε ότι θα παλέψουμε για τον λαό. Σαφώς και παλεύουμε για την εξουσία».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, αποκλείοντας συνεργασία του κόμματος του με την Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές του Ιουνίου, όπως έκανε πριν από λίγες ώρες ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε ότι «Το αποτέλεσμα είναι σεβαστό. Η λαϊκή ετυμηγορία είναι «έκαστος εφ’ ω ετάχθη». Καθένας πήρε μια εντολή και εκτιμώ ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συγκυβέρνησης με την Νέα Δημοκρατία. Ο λαός ζήτησε ισχυρή αντιπολίτευση».

«Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αποκτήσει η χώρα επιτέλους και να είμαστε εμείς αυτή μια ισχυρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση», ενώ επιτέθηκε στην ΝΔ για «αλαζονεία και διαρκή υποτίμηση από την πλευρά της», λέγοντας «ο κ. Μητσοτάκης μείωσε ακόμη και το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη συνέντευξη του μετά τις εκλογές. Ο δε κ. Σκέρτσος χθες μας κατηγόρησε για καταστροφολογία. Να αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς και να πάμε στην δημοσιονομική ταμπακιέρα».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βολευτεί στην αντιπολίτευση» είπε ο κ. Μάντζος, κατηγορώντας την Κουμουνδούρου για «λαϊκισμό, τοξικότητα και ανερμάτιστες πολιτικές», λέγοντας ακόμη ότι «στις εκλογές αξιολογήθηκε και η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και βαθμολογήθηκε κάτω από την βάση. Πως θα σταματήσετε να είστε τώρα ο χορηγός της ΝΔ που επί τόσα χρόνια είναι κάτι που κάνετε τόσο καλά;»

