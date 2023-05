Πολιτική

Harvard: Ο Αντώνης Σαμαράς βραβεύτηκε με την ύψιστη διάκριση του Πανεπιστημίου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην Πρωθυπουργός, ήταν ο μόνος πολίτης από όλη την Ευρώπη, που τιμήθηκε με το βραβείο Alumni Achievement Award.

Στην Βοστώνη βρίσκεται ο Αντώνης Σαμαράς o οποίος παρέλαβε το βραβείο Alumni Achievement Award του Harvard Business School.

Ο πρώην πρωθυπουργός επελέγη από το κορυφαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα ως μια από τις πέντε εξέχουσες προσωπικότητες των αποφοίτων της σχολής, στους οποίους απονεμήθηκε την Πέμπτη (25/5) η ύψιστη τιμητική διάκριση.

Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο μόνος Ευρωπαίος πολίτης που τιμήθηκε με τη συγκεκριμένη διάκριση, στο πλαίσιο της τελετής των αποφοίτων του Χάρβαρντ.





Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, «αυτοί που θα τιμηθούν φέτος έχουν καθιερωθεί ως μεγάλοι ηγέτες στους τομείς τους, όχι κάνοντας τις εύκολες επιλογές, αλλά λαμβάνοντας ρίσκο και πράττοντας αυτό που ήξεραν μέσα τους πως έπρεπε να κάνουν, ώστε να επιτύχουν κάτι μεγαλύτερο από τα κατεστημένα και συνήθη».

Συγκεκριμένα ο κοσμήτορας (Dean) του Χάρβαρντ, κ. Strikant Datar, σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι «έδρασαν στη σταδιοδρομία τους ως πραγματικοί ηγέτες που έκαναν τη διαφορά στον κόσμο, διατηρώντας τα υψηλότερα κριτήρια και αξίες σε οτιδήποτε έπραξαν».

Νωρίτερα, ο κ. Σαμαράς σε ανάρτηση στην προσωπική σελίδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε φωτογραφίες από τον χώρο που πραγματοποιήθηκε η επίσημη εκδήλωση βράβευσης.

Όπως επισημαίνεται από το Χάρβαρντ «για πάνω από 50 χρόνια το βραβείο Alumni Achievement Award έχει απονεμηθεί σε προσωπικότητες των οποίων το στρατηγικό όραμα καθοδηγεί την εργασία τους, η δημιουργικότητα και το πνεύμα καινοτομίας εμπνέουν όσους είναι δίπλα τους, ο χαρακτήρας και οι αξίες τους είναι υποδειγματικές και η ηγεσία τους είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση».

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Τσαπανίδου στον ΑΝΤ1: Όχι και silver alert, ρε παιδιά; Δεν παραιτήθηκα, ήμουν στο γραφείο μου (βίντεο)

Έγκλημα στη Χαλκιδική: Αποσωληνώθηκε ο 8χρονος

Bullying: Η καταγγελία 7χρονης ότι την έδεσαν και την φίμωσαν στο σχολείο και οι έρευνες