Metropolitan General: Εξετάσεις ελέγχου θυρεοειδούς σε ειδική τιμή

Εξετάσεις ελέγχου θυρεοειδούς σε προνομιακή τιμή προσφέρει για τρεις εβδομάδες το Metropolitan General.

Το θεραπευτήριο Metropolitan General με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θυρεοειδούς (25/5) και στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης για τη σημασία της πρόληψης, προσφέρει πακέτο εξετάσεων ελέγχου θυρεοειδούς αδένα στην προνομιακή τιμή των 45€.

Το πακέτο περιλαμβάνει:

ANTI-TPO

ANTI-TG

T4

FT4

FT3

TSH

TG

Ενδοκρινολογική εξέταση

Η προσφορά ισχύει από 25 Μαΐου έως 16 Ιουνίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 210 6502662 (08:00-20:00) προκειμένου να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.

