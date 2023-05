“Οι Προδότες”: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης μας ξεναγεί στην έπαυλη τους (βίντεο)

Life

Λίγα 24ωρα πριν από την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, ο παρουσιαστής μας ξεναγεί στους χώρους, όπου θα "κινούνται" οι συμμετέχοντες.

Οι δολοφονίες και τα παιχνίδια κυριαρχίας μεταξύ Πιστών και Προδοτών ξεκινούν την Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 21:00.

Λίγο πριν την πρεμιέρα του πρώτου παιχνιδιού στρατηγικής και μυστηρίου, στην ελληνική τηλεόραση, απολαύστε μία αποκαλυπτική ξενάγηση στην Έπαυλη των Προδοτών δια χειρός Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη.

Πού βρίσκεται το Οπλοστάσιο, η Ασπίδα Προστασίας και το Κονκλάβιο;

Τι υπάρχει στο κέντρο της Στρογγυλής Τράπεζας;

«Οι Προδότες», που πρόσφατα απέσπασαν δύο βραβεία BAFTA από την Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, έρχονται για να μας μυήσουν σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν είναι αθώος.

22 άγνωστοι μεταξύ τους θα παίξουν για να κερδίσουν. Κάποιοι θα είναι Πιστοί και κάποιοι Προδότες. Κανείς, όμως, δεν θα γνωρίζει την πραγματική ταυτότητα των γύρω του. Πόσο καλά μπορούν όλοι να πουν το τέλειο ψέμα και να υπερασπιστούν την αλήθεια τους; Θα καταφέρουν οι Προδότες να βγάλουν από τη μέση τους Πιστούς, και οι Πιστοί, αντίστοιχα, να τους αναγνωρίσουν πριν το ρολόι δείξει μεσάνυχτα και έτσι να παραμείνουν ζωντανοί;

«Οι Προδότες», το διεθνές format που έχει εκατομμύρια φανατικούς τηλεθεατές σε 22 χώρες, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00 στον ΑΝΤ1 θα δοκιμάζει τις σχέσεις των παικτών και θα ιντριγκάρει το κοινό.

