Κοινωνία

Τέμπη: Προθεσμία για την απολογία στελεχών του ΟΣΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα τρία στελέχη του ΟΣΕ που επρόκειτο να απολογηθούν σήμερα.

Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα πήραν τα τρία στελέχη του ΟΣΕ που θα απολογούνταν σήμερα στον εφέτη - ανακριτή για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ καθώς και δύο μέλη της επιτροπής μετατάξεων, που κατηγορούνται για την εμπλοκή τους σχετικά με την τοποθέτηση του 59χρονου σταθμάρχη Λάρισας στη συγκεκριμένη θέση.

Υπενθυμίζεται πως στους δύο τελευταίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας για παράβαση καθήκοντος.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: χειροπέδες σε άστεγο επιδειξία

Κορακάκη: Στην κορυφή του κόσμου η Ελληνίδα αθλήτρια

Παλαιό Φάληρο: Ληστές μπήκαν σε σπίτι κι έδεσαν ζευγάρι