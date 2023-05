Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, “Ποιος Παπαδόπουλος;”, χαρίζει άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές. Πάρτε μία... γεύση από τα νέα, ξεκαρδιστικά επεισόδια.

Η κωμική σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑIΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 56

Ενώ όλοι προσπαθούν να χωνέψουν την αποκάλυψη της κρυφής σχέσης της Βιβής με τον Περικλή και φυσικά αναρωτιούνται γιατί αυτοί τους το κράτησαν κρυφό, η Βιβή ντροπιασμένη κλείνεται στο δωμάτιό της και αρνείται να βγει. Θα χρειαστεί η καθοριστική παρέμβαση της Στέλλας για να την βγάλει έξω, αλλά τότε ο Περικλής θα κάνει το λάθος να… κάνει πρόταση γάμου στην Βιβή μπροστά σε όλους! Κι όταν η Βιβή τον παρατήσει σύξυλο και φύγει από το σπίτι, η Στέλλα θα αναγκαστεί να τους αποκαλύψει κάποια πράγματα για το παρελθόν της Βιβής για τα όποια οι Παπαδόπουλοι δεν είχαν ιδέα… Έτσι, τώρα αναλαμβάνει δράση ο Θανάσης για να την φέρει πίσω, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ψάχνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Περικλής θα μπορούσε να χειριστεί την κατάσταση σωστά. Στο μεταξύ, η μέρα που η Στέλλα θα φύγει πίσω στο Λονδίνο πλησιάζει και ο Αλέξανδρος την γεμίζει υποσχέσεις για να καταφέρει να την κάνει δική του. Στο τέλος μάλιστα φτάνει να κάνει και μια εντελώς παράτολμη κίνηση για να την κερδίσει, μια κίνηση που θα κάνει τους γονείς του τελείως έξαλλους…

ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑIΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 57

Οι Παπαδόπουλοι επιστρέφουν έξαλλοι από το αεροδρόμιο με τον Αλέξανδρο, ενώ η Βιβή υποβάλλει στον Αρίστο την παραίτησή της, ντροπιασμένη που την βρήκαν όπως την βρήκαν με τον Περικλή στο σπίτι αλλά και θιγμένη που μπορεί να την θεωρούν έστω και στο ελάχιστο υπεύθυνη για την παράτολμη κίνηση του Αλέξανδρου να τρέχει πίσω από την αδερφή της. Θα χρειαστούν πολλά παρακάλια αλλά και η αποκάλυψη ότι ο Θανάσης έχει κλείσει δωμάτιο σε γηροκομείο για να καταφέρουν οι Παπαδόπουλοι να την μεταπείσουν και να την κάνουν να μείνει μαζί τους. Εν τω μεταξύ, αυτή η ανώριμη κίνηση του Αλέξανδρου να φύγει στο Λονδίνο χωρίς να ενημερώσει κανέναν φέρνει ξανά στο προσκήνιο και τα θέματα της ανατροφής των παιδιών, προκαλώντας καινούργιες εντάσεις στις σχέσεις των δύο ζευγαριών που αποφασίζουν να ξεκαθαρίσουν μια και καλή τα τυπικά θέματα της κηδεμονίας των παιδιών! Η περίπτωσή τους όμως είναι δύσκολη και ιδιάζουσα και φυσικά θα αναγκαστούν να προστρέξουν σε δικηγόρους και δικαστήρια, ενώ η ατμόσφαιρα στο σπίτι είναι πλέον πολύ ηλεκτρισμένη και όλοι νιώθουν να πατάνε σε τεντωμένο σχοινί…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

#PoiosPapadopoulos

https://www.antenna.gr/poiospapadopoulos

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Φοιτητικό πάρτι με άφθονο αλκοόλ - Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δεκάδες νέοι (εικόνες)

Ενδοοικογενειακή βία: Αστυνομικός πυροβόλησε παιδί που κάλεσε για βοήθεια

Εκλογές - Τσαπανίδου στον ΑΝΤ1: Όχι και silver alert, ρε παιδιά; Δεν παραιτήθηκα, ήμουν στο γραφείο μου (βίντεο)

Gallery