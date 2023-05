Πολιτική

Σαρμάς προς Υπουργούς: Να μετράτε κάθε πράξη σας και τις συνέπειες της

Τι ζήτησε από τα υπηρεσιακά μέλη της Κυβέρνησης ο Ιωάννης Σαρμάς, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Νέα Συνεδρίαση το Σάββατο.

Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και παρουσία του πρωθυπουργού Ιωάννη Σαρμά, ορκίστηκαν τα μέλη της υπηρεσιακής κυβέρνησης, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Όλοι οι υπουργοί ορκίστηκαν με θρησκευτικό όρκο, εκτός των υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, Καλλιόπη Σπανού και Δανιήλ Εσδρά, οι οποίοι ορκίστηκαν με πολιτικό όρκο.

Ο πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς, αμέσως μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης, προήδρευσε σε υπουργικό συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην ολιγόλεπτη συνεδρίαση, δόθηκαν οδηγίες για τις τελετές παράδοσης - παραλαβής των υπουργείων, με τον Ιωάννη Σαρμά να δίνει το γενικό στίγμα της υπηρεσιακής κυβέρνησης, προαναγγέλοντας εκτενές Υπουργικό Συμβούλιο για τις 12:30 του Σαββάτου.

Ο κ. Σαρμάς ζήτησε από όλους τους Υπουργούς να μετρούν καλά κάθε κίνηση και απόφαση τους, ώστε αυτή να μην εκλαμβάνεται πως έχει συγκεκριμένα κομματικά και πολιτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να εκληφθούν ως εύνοια προς συγκεκριμένο κόμμα.

Η εισαγωγική ομιλία του Ιωάννη Σαρμά στο Υπουργικό Συμβούλιο:

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία στο έργο σας. Σας κάλεσα σε ένα σύντομο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί ήθελα τώρα που θα παραλάβετε τα Υπουργεία σας να σας δώσω ορισμένες κατευθύνσεις, ενόψει του αυριανού Υπουργικού Συμβουλίου που θα είναι το κανονικό, ας πούμε, Υπουργικό Συμβούλιο.

Σήμερα θα σας μιλήσω για 5-10 λεπτά. Αν κάποιος έχει απορία θα του απαντήσω, αλλά η συζήτηση θα γίνει αύριο, όπου εκεί θα καθορίσουμε, σύμφωνα με αυτό που προβλέπεται στο Σύνταγμα και στον Νόμο για το Επιτελικό Κράτος, την κυβερνητική πολιτική, η οποία βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι κανονική κυβερνητική πολιτική, είναι κυβερνητική πολιτική για μερικές εβδομάδες.

Παρόλα αυτά, όμως, έτσι απαιτεί το Σύνταγμα και ο Νόμος. Πρέπει να έχουμε μία κατεύθυνση και ο Πρωθυπουργός εποπτεύει την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής.

Λοιπόν, το πρώτο που ήθελα να πω είναι ότι η Κυβέρνησή μας – το είπα και χθες – είναι μια υπηρεσιακή Κυβέρνηση, η οποία προεδρεύεται από έναν εκ των τριών προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Έτσι θέλησε ο συνταγματικός νομοθέτης. Το ίδιον της δικαστικής λειτουργίας είναι η ανεξαρτησία και η αμεροληψία. Και για να ορίσει το Σύνταγμα έναν Πρόεδρο Ανωτάτου Δικαστηρίου, έναν δικαστικό λειτουργό ως Πρωθυπουργό γι’ αυτή την περίοδο, αυτό σημαίνει ότι το Σύνταγμα θέλησε μία ανεξάρτητη εκλογικά, θα έλεγα, πολιτικά και κομματικά, και αμερόληπτη Κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρωταρχικό μας καθήκον και χρέος, θα έλεγα, έναντι του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

Πρέπει να είμαστε ουδέτεροι, αμερόληπτοι, αντικειμενικοί και κυρίως θα πρέπει να σταθμίζουμε τις πράξεις μας, γιατί είναι εύκολο ίσως η πράξη να εκτιμάται καθαυτή ως μη έχουσα πολιτικό χαρακτήρα, αλλά ακόμα και τις συνέπειες των πράξεων μας, ώστε να μη θεωρηθεί ότι στοιχειοθετούν παρέμβαση υπέρ ή κατά κάποιας πολιτικής παράταξης στον εκλογικό αγώνα που ακολουθεί».

Η σύνθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησης

Χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε η σύνθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησης που θα διενεργήσει τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΡΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΠΡΟΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΔΑΝΙΗΛ ΕΣΔΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΕΤΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ



ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΗΛΙΑΣ ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ

