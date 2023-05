Κοινωνία

Χαλάνδρι: βίντεο ντοκουμέντο με επίδοξους διαρρήκτες πολυκατοικίας (βίντεο)

Καρέ καρέ κατέγραψε η κάμερα τη δράση των επίδοξων δραστών. Τι φαίνεται να απέτρεψε την δράση τους την τελευταία στιγμή. Δείτε το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στα χέρια των αρχώ βρίσκονται δύο άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν καθώς προσπάθησαν να διαρρήξουν πολυκατοικία στο Χαλάνδρι.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, 27 και 29 ετών, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλανδρίου της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Κατά τη διενέργεια προανάκρισης μετά από συλλογή, αξιοποίηση και διασταύρωση πληροφοριακών δεδομένων, επετεύχθη η εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών της διάρρηξης που έγινε το πρωί της Τετάρτης (24/5).

Παράλληλα, κατασχέθηκε βίντεο που απεικονίζει τους δράστες και απεστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Τους "έδιωξε" το ραδιόφωνο

Οι κινήσεις των δύο δραστών, καταγράφηκαν από την κάμερα στο θυροτηλέφωνο και μάλιστα με ευδιάκριτα τα στοιχεία του προσώπου τους καθώς οι χειρουργικές μάσκες που φορούσαν είχαν "πέσει". Παρά το ότι "άνοιξαν" όπως φαίνεται και στο βίντεο την πόρτα της κεντρικής εισόδου σε χρόνο "μηδέν" δεν κατάφεραν να εισέλθουν στα διαμερίσματα.

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος που μίλησε στο protothema.gr, οι δυο διαρρήκτες κατάφεραν να παραβιάσουν την κύρια είσοδο της πολυκατοικίας στην οποία κατοικείται μόνο το δικό της διαμέρισμα και ακόμα ένα περιστασιακά.

«Δεν μπήκαν όμως μέσα στο διαμέρισμά μας ίσως γιατί άκουσαν θόρυβο από ένα ανοιχτό ραδιόφωνο που είχαμε αφήσει» εξηγεί.

