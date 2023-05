Πολιτική

Εκλογές 2023: Ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα

Το ποσοστό των κομμάτων που έμειναν εκτός Βουλής, ξεπέρασε το 16%, ενώ η αποχή έπεσε κάτω από το 40%.

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων των εκλογών της 21ης Μαΐου στο 100% των εκλογικών τμημάτων.

Τα τελικά αποτελέσματα για τα κόμματα που εξασφάλισαν έδρες στη Βουλή έχουν ως εξής:

ΝΔ: 40,79%, 146 έδρες, 2.407.860 ψήφοι

ΣΥΡΙΖΑ: 20,07%, 71 έδρες, 1.184.500 ψήφοι

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: 11,46%, 41 έδρες, 676.166 ψήφοι

ΚΚΕ: 7,23%, 26 έδρες, 426.741 ψήφοι

Ελληνική Λύση: 4,45%,16 έδρες, 262.529 ψήφοι

Το ποσοστό των κομμάτων που έμειναν εκτός Βουλής είναι συνολικά 16,01%, ενώ κοντά στο όριο του 3% έφτασαν τα ακόλουθα:

Νίκη: 2,92%, 172.208 ψήφοι

Πλεύση: Ελευθερίας 2,89%, 170.298 ψήφοι

ΜέΡΑ25: 2,63%, 155.085 ψήφοι

Σε σχέση με τις εκλογές του 2019 είχαμε:

ΝΔ +0,94%

ΣΥΡΙΖΑ -11,46%

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής +3,35%

ΚΚΕ +1,93%

Ελληνική Λύση +0,74%

Πλεύση Ελευθερίας +1,42%

ΜέΡΑ25 -0,82%

Οι εγγεγραμμένοι ήταν 9.946.082 εκ των οποίων προσήλθαν στις κάλπες 6.061.098 (συμμετοχή 60,94%). Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 5.902.850 (97,36%), τα άκυρα 123.488 (2,04%) και τα λευκά 34.760 (0,57%).

