Θεσσαλονίκη: φίδι δάγκωσε ερπετολόγο σε σχολείο

Η άτυχη ερπετολόγος δίνει μάχη για τη ζωή της μετά το δάγκωμα οχιάς σε σχολείο.

Μάχη για τη ζωή της δίνει μια ερπετολόγος που δέχτηκε δάγκωμα από οχιά σε σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του thestival.gr, η 39χρονη εθελόντρια ερπετολόγος κλήθηκε στο σχολείο για να εγκλωβίσει μια οχιά που εντοπίστηκε από καθηγητή. Όλα συνέβησαν στο 30ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Παρασκευής.

Ένας καθηγητής αντιλήφθηκε ότι σε χώρο του σχολείου υπήρχε μια οχιά. Κάλεσε την Πυροσβεστική και από εκεί ενημερώθηκε ότι θα πρέπει να ειδοποιήσει κάποιον ερπετολόγο.

Το ένα από τα δυο τηλέφωνα που έδωσε η Πυροσβεστική στον καθηγητή ήταν της 39χρονης. Η εθελόντρια ερπετολόγος προσφέρθηκε να μεταβεί στο σχολείο για να δεσμεύσει την οχιά. Η οχιά πρόλαβε και δάγκωσε την 39χρονη τη στιγμή που την έπιασε. Μόλις ο καθηγητής αντιλήφθηκε τι συνέβη ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Σε δυο λεπτά στο σημείο έφτασαν δυο μοτοσικλετιστές διασώστες.

Παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην ερπετολόγο. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία. Στο σημείο έσπευσε Κινητή Μονάδα. Ο γιατρός κατέστειλε και διασωλήνωσε την 39χρονη, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

