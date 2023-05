Πολιτική

Μητσοτάκης στο Μοσχάτο: μίλησε με πολίτες και επισκέφθηκε το περίπτερο της ΝΔ (εικόνες)

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έκανε βόλτα στους δρόμους και μίλησε με πολίτες εν όψει των δεύτερων εκλογών.

Το Μοσχάτο επισκέφθηκε το απόγευμα ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ενημερώνουν κομματικές πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας περπάτησε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, στην περιοχή όπου βρίσκεται το «σπίτι» της Νέας Δημοκρατίας και συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το εκλογικό περίπτερο της ΝΔ στην πλατεία του Μοσχάτου, ευχαρίστησε τα στελέχη και τους φίλους του κόμματος και ζήτησε πλήρη κινητοποίηση για την επόμενη εκλογική διαδικασία.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας παρέδωσε τα καθήκοντα του πρωθυπουργού στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, Ιωάννη Σαρμά.

