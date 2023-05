Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη: έφοδος της ΕΛΑΣ και συλλήψεις ανηλίκων για ναρκωτικά

"Λαβράκι" έβγαλε η έφοδος των Αρχών στην Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου.

Ακόμη μία επιχείρηση της ΕΛΑΣ πραγματοποιήθηκε στην παλιά φοιτητική εστία στου Ζωγράφου. Κατά την έφοδο, εντοπίστηκε συμμορία ανηλίκων που είχε μετατρέψει κατειλημμένα δωμάτια σε ορμητήριο για εμπόριο ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για την παλιά φοιτητική εστία στην οποία η Αστυνομία είχε πραγματοποιήσει μεγάλη επιχείρηση για τη σύλληψη κακοποιών πριν από περίπου ένα χρόνο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν συλληφθεί πέντε ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών καθώς είχαν σπάσει τις πόρτες δωματίων της παλιάς φοιτητικής εστίας και εκεί έκρυβαν ποσότητες ναρκωτικών μέσα στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και διακινούσαν τα ναρκωτικά σε όλη την Αθήνα.

