Κοινωνία

Νέο Ηράκλειο: Νεκρός μετά από διάρρηξη

Το ζευγάρι πήρε τηλέφωνο στην Άμεση Δράση και κατήγγειλε τη διάρρηξη, αλλά οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σπίτι βρήκαν τον άντρα νεκρό.

Ένας 95χρονος εξέπνευσε μετά από την εισβολή διαρρηκτών στο σπίτι του στο Νέο Ηράκλειο, όπου έμενε μαζί με την 90χρονη σύζυγό του.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 13:00, όταν το ζευγάρι τηλεφώνησε στην Άμεσο Δράση και κατήγγειλε διάρρηξη στο διαμέρισμά τους.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 95χρονο νεκρό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 95χρονος φέρεται να έχασε την ζωή του από παθολογικά αίτια αλλά για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 95χρονου θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή.

