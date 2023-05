Πολιτική

ΠΑΣΟΚ – Ανδρουλάκης: Η έδρα που θα κρατήσει και οι “καραμπόλες”

Ποιο ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μένει εκτός Βουλής, μετά την επιλογή Ανδρουλάκη.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα κρατήσει την έδρα στην Α΄ Θεσσαλονίκης προκειμένου, όπως αναφέρεται από τη Χαριλάου Τρικούπη, να ενισχύσει με την παρουσία του την εκλογική μάχη του Κινήματος στη Μακεδονία ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου.

Αυτό σημαίνει ότι πρώτος επιλαχών θα είναι ο Χάρης Καστανίδης. Στο Ηράκλειο Κρήτης, εκτός της κ. Βατσινά που κατατάσσεται πρώτη, τη δεύτερη έδρα θα πάρει ο Φραγκίσκος Παρασύρης. Επίσης, στο Νότιο Τομέα την έδρα καταλαμβάνει ο Παύλος Χρηστιδης.

Επίσης έγινε γνωστό ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα προτείνει για τη θέση του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο και για τη θέση του Γραμματέα Προεδρείου της Βουλής τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος είναι ο νεότερος σε ηλικία βουλευτής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

