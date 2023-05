Πολιτική

Μητσοτάκης: στις 25 Ιουνίου, δεν πάμε παραλία, πάμε να ψηφίσουμε (βίντεο)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ένα νέο βίντεο στο TikTok, καλεί τον κόσμο να ψηφίσει στις 25 Ιουνίου.

Με τη δεύτερη κάλπη να πλησιάζει, στις 25 Ιουνίου, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζει την... εκστρατεία του στο TikTok.

Έτσι μιλά για τα τρια πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε σε ένα νέο βίντεο στη δημοφιλή πλατφόρμα.

«Η χώρα έχει νέο υπηρεσιακό πρωθυπουργό τον κ. Ιωάννη Σαρμά έγκριτο νομικό ο οποίος και θα είναι ο ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου από τώρα μέχρι και τις 25 Ιουνίου», λέει αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο βίντεο ο πρόεδρος της ΝΔ διακρίνεται να κάθεται στο γραφείο του λέγοντας ότι «ετοιμαζόμαστε να παραδώσουμε στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό έναν μπλε φάκελο με όλες τις εκκρεμότητες».

Στην συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης αφήνει τον φάκελο στο σαλόνι όπου έγινε η συνάντηση με τον κ. Σαρμά μεταφέροντας κάποια παρασκήνια. Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι και το σκυλάκι του Μαξίμου, ο Πίνατ θα έρθει μαζί του στην Πειραιώς όπου πλέον θα είναι η έδρα του.

Τέλος επισημαίνει ότι σε τέσσερις εβδομάδες θα έχουμε και πάλι εκλογές τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα των εκλογών της 21ης Μαΐου δεν μετράνε καθόλου. «Όλα ξεκινούν και πάλι από την αρχή. Οπότε να θυμάστε ότι 25 Ιουνίου δεν πάμε παραλία πάμε και πάλι να ψηφίσουμε», ήταν τα λόγια του.

