ΑΕΚ – Λιβάι Γκαρσία: “Όχι” σε πρόταση πολλών εκατομμυρίων ευρώ

Με βάση τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, η πώληση του Λιβάι Γκαρσία μοιάζει αναπόφευκτη.

Πολύ ψηλά στοχεύει η ΑΕΚ όσον αφορά το πολυτιμότερο περιουσιακό της στοιχείο, τον Λιβάι Γκαρσία. Όπως έγινε γνωστό, οι «κιτρινόμαυροι» απέρριψαν πρόταση 15.000.000 ευρώ, από ευρωπαϊκό σύλλογο, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ομάδα αυτή είναι η Μονπελιέ, η οποία και πριν από λίγες εβδομάδες είχε «ακουμπήσει» 10.000.000 στο τραπέζι. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι σε θέση να γνωρίζει ότι ο 25χρονος επιθετικός επιθυμεί να συνεχίσει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα όπως το γαλλικό, όμως έχει διαμηνύσει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι όλα εξαρτώνται από τα «θέλω» της ΑΕΚ.

Στην αρχική πρόταση των Γάλλων η ΑΕΚ ανέβασε τον πήχη στα 15-20 εκατομμύρια. Έτσι, η Μονπελιέ επέστρεψε με το «χαμηλό ταβάνι» αυτού του εύρους, σε χρόνο ρεκόρ. Η πρόταση ήλθε πολύ γρήγορα και η Ένωση ήταν φυσιολογικό να απαντήσει αρνητικά σε πρώτο χρόνο, αναμένοντας άλλους πιθανούς αγοραστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Έλληνας μάνατζερ ο οποίος μεσολάβησε για την Μονπελιέ έχει εκπροσωπήσει στο παρελθόν αρκετούς Αφρικανούς ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα του Πανιωνίου και του Παναθηναϊκού. Μέχρι τώρα, δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος πέραν του συλλόγου της Ligue 1 της Γαλλίας.

Με βάση τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, η πώληση του Λιβάι Γκαρσία μοιάζει αναπόφευκτη. Ο παίκτης θέλει να πραγματοποιήσει το επόμενο βήμα, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία βρίσκεται στο ζενίθ μετά από την εκπληκτική σεζόν των 18 γκολ και την κατάκτηση του νταμπλ.

Μοναδικός ανασταλτικός παράγοντας είναι ότι η προηγούμενη ομάδα του, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, κρατάει το 40% των δικαιωμάτων του, πέραν των 2.500.000 που είχε δαπανήσει η ΑΕΚ για την απόκτησή του τον Σεπτέμβριο του 2020.

