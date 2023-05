Κόσμος

Επιβάτης άνοιξε έξοδο κινδύνου σε αεροπλάνο εν πτήσει - Η απίθανη δικαιολογία του (βίντεο)

Έκπληκτοι άκουσαν οι πάντες τον άνδρα να τους εξηγεί γιατί άνοιξε, εν μέσω πτήσης, την έξοδο κινδύνου στο αεροπλάνο της Asiana. Κόβουν την ανάσα οι σκηνές που καταγράφηκαν από άλλους επιβάτες.

Ο επιβάτης της Asiana Airlines που άνοιξε εν μέσω πτήσης έξοδο κινδύνου του αεροπλάνου λίγα λεπτά προτού αυτό προσγειωθεί στην Ντέγκου, στη Νότια Κορέα, είπε στην αστυνομία ότι το έκανε επειδή αισθανόταν "δυσφορία", μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο τριαντάχρονος δήλωσε στην αστυνομία ότι άνοιξε την θύρα επειδή "ήθελε να κατέβει γρήγορα από το αεροπλάνο", σύμφωνα με το Yonhap, το οποίο επικαλέστηκε το αστυνομικό τμήμα της Ντέγκου Ντόνγκμπου.

Επίσης είπε στην αστυνομία ότι ήταν στρεσαρισμένος καθώς είχε χάσει τη δουλειά του πρόσφατα.

A passenger opened an emergency exit door during a flight in South Korea, forcing the crew to land while it was still open.



Air blew through the cabin of the Asiana Airlines jet, slightly injuring 12 people. pic.twitter.com/Nl8HqXeiLb — The Associated Press (@AP) May 26, 2023

Ο άνδρας άνοιξε την έξοδο κινδύνου όταν το αεροπλάνο βρισκόταν περίπου 213 μέτρα πάνω από το έδαφος, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

Εννέα επιβάτες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Όλοι πήραν εξιτήριο έπειτα από περίπου δύο ώρες, σύμφωνα με αξιωματούχο της πυροσβεστικής.

Η αστυνομία σχεδιάζει να συλλάβει τον άνδρα μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, σύμφωνα με το Yonhap.

A man on a Asiana Airlines plane was arrested for opening the emergency exit door while still 700ft in the air before landing ?????? pic.twitter.com/5rCblyRQmj — Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) May 26, 2023

Ο Τζιν Σέονγκ-χιουν, πρώην αξιωματούχος ασφαλείας θαλάμου επιβατών της Korean Air, δήλωσε ότι από όσο γνωρίζει κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά πρόσθεσε ότι επιβάτες έχουν ανοίξει εξόδους κινδύνου χωρίς άδεια ενώ το αεροπλάνο βρίσκεται στο έδαφος.

