Καμερούν: πήγαιναν σε κηδεία και σκοτώθηκαν σε πολύνεκρο τροχαίο (εικόνες)

Τραγωδία στο Καμερούν, με θύματα συγγενείς και φίλους που συνόδευαν το φέρετρο με την σορό του αγαπημένου τους, στην περιοχή όπου θα γινόταν η ταφή.

Δεκαπέντε άνθρωποι που συνόδευαν τη σορό συγγενή που μεταφερόταν για την κηδεία του σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή στο Καμερούν όταν συγκρούστηκε το μίνιμπας στο οποίο επέβαιναν με φορτηγό, ο οδηγός του οποίου επίσης έχασε τη ζωή του, ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών.

Στους δρόμους της πελώριας χώρας της κεντρικής Αφρικής γίνονται συχνά πολύνεκρα δυστυχήματα, στα οποία εμπλέκονται όχι σπάνια λεωφορεία, ειδικά στην εθνική οδό 3 (RN3), που συνδέει την πρωτεύουσα Γιαουντέ με την οικονομική πρωτεύουσα Ντουαλά· αυτή ακριβώς μετατράπηκε σε θέατρο της νέας τραγωδίας.

«Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο δυστύχημα», εκ των οποίων «15 επέβαιναν στο μικρό λεωφορείο» κι ο δέκατος έκτος ήταν ο οδηγός του φορτηγού, ενώ άλλοι τρεις επιβάτες του λεωφορείου «τραυματίστηκαν» αλλά επέζησαν, δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CRTV ο Ζαν Ερνέστ Μασένα Νγκάλε Μπιμπεχέ, ο υπουργός Μεταφορών.

Εκφράστηκε στον τόπο του δυστυχήματος, στην Εντεά, βιομηχανική πόλη 80 χιλιόμετρα ανατολικά από την Ντουαλά.

«Το μικρό λεωφορείο μετέφερε μια σορό», πρόσθεσε ο υπουργός, σημειώνοντας πως δεν ήταν ακόμα σε θέση να εξηγήσει την αιτία της μετωπικής σύγκρουσης των δύο οχημάτων.

Το CRTV διευκρίνισε πως οι επιβάτες ήταν συγγενείς και φίλοι θανόντα που επρόκειτο να ενταφιαστεί.

Το οδόστρωμα της RN3 είναι σε κακή κατάσταση, γεμάτο λακκούβες, μολαταύτα πολλά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων παραφορτωμένων λεωφορείων, αναπτύσσουν ταχύτητα και κάνουν ενίοτε επικίνδυνες προσπεράσεις.

Η νέα τραγωδία εκτυλίχθηκε 16 ημέρες μετά τον θάνατο 15 επιβατών λεωφορείου που βγήκε από τον δρόμο στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι έκανε δυο βαρελάκια. Στο δυστύχημα αυτό τραυματίστηκαν άλλοι 68 άνθρωποι.

??A fatal accident at Edea has left several persons death and others wounded.

A bus carrying mourners collided with a heavy duty truck.



The victims of the accident were going to burry a love one.#Cameroun #Cameroon #237Showbizgist #kampiiproductions pic.twitter.com/30RlzHGvvU