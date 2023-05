Πολιτική

Εκλογές - Σκέρτσος: ο ΣΥΡΙΖΑ “φιμώνει” τα στελέχη του με σταλινικές πρακτικές, αλλά...

Αιχμές τόσο για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και για τις αντιδράσεις κορυφαίων στελεχών του αφήνει ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, στον απόηχο των αποφάσεων των οργάνων της Κουμουνδούρου.

Σχολιάζοντας τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την ανασύνταξη του κόμματος για τις εκλογές στις 25 Ιουνίου, μετά την βαριά ήττα στις εκλογές της Κυριακής, ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Άκης Σκέρτσος, στρέφει τα πυρά του προς την Κουμουνδούρου, κάνοντας λόγο για επιβολή λογοκρισίας και «σιωπητηρίου» στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας αιχμές για την στάση τους και τις επιλογές της ηγεσίας του κόμματος.

Αναλυτικά η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Άκη Σκέρτσου:

«Χθες βράδυ μάθαμε ότι το «πολίτμπιρο» του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να επιβάλλει γενικό δημόσιο «σιωπητήριο» στα μέλη του, θέτοντας κεντρικό εμπάργκο στις εμφανίσεις τους στα ΜΜΕ. Στο εξής μόνο κάποια λίγα στελέχη θα έχουν «ελευθέρας» από τα κεντρικά της Κουμουνδούρου να εκφράζονται δημόσια σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, ενώ οι υπόλοιποι -εικάζουμε- θα αξιολογούνται πρώτα από την επιτροπή λογοκρισίας του κόμματος με βάση το γραπτό κείμενο «αυτοκριτικής» που κλήθηκαν να καταθέσουν και αν αυτό πληροί τις προδιαγραφές τότε ίσως να παίρνουν «ελευθέρας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρά στην ήττα όχι με περισσότερη δημοκρατία αλλά με λογοκρισία. Το σταλινικό δόγμα «να λες τη γνώμη σου φτάνει να είναι και σωστή» επιστρέφει το 2023! Το είδαμε άλλωστε και στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής όπου απαγορεύθηκαν οι ομιλίες στελεχών πλην του Αλέξη Τσίπρα.

Ζούμε την απόλυτη αντίθεση. Την ώρα δηλαδή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτρέπει και ενθαρρύνει τα στελέχη μας να δυναμώσουν με κάθε τρόπο, με τη φωνή και την δημόσια παρουσία τους, τον πολιτικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να παίρνουν πρώτα έγκριση για να εμφανιστούν σε ΜΜΕ.

Ερώτημα πρώτο: θα ανεχτούν τέτοιες πρακτικές φίμωσης τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ; Και αν ναι, τι μήνυμα στέλνουν στους πολίτες για την συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία της ατομικής έκφρασης;

Ερώτημα δεύτερο: θα το δεχτούν τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι;

Ερώτημα τρίτο: δεν ανησυχούν στον ΣΥΡΙΖΑ μήπως με τέτοιες πρακτικές πέσουμε κι άλλο στην «ανεξάρτητη έκθεση» των ρεπόρτερ χωρίς σύνορα για την ελευθερία του τύπου στη χώρα μας;».

