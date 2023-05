Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Βιασμός: Νεαρή κατήγγειλε άνδρα που γνώρισε στα social media

Στιγμές φρίκης βίωσε μία γυναίκα από άνδρα που είχε γνωρίσει σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε από τα social media.

Ακόμη ένα περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στην Θεσσαλονίκη.

Στα χέρια των αρχών, βρίσκεται ένας 34χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε μία 24χρονη που γνώρισε μέσα από τα social media.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενεργηθείσας προανάκρισης για βιασμό, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Θερμαϊκού σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 34χρονου αλλοδαπού.

Σύμφωνα με την καταγγελία 24χρονης ημεδαπής, ο προαναφερόμενος, τον οποίο είχε γνωρίσει σε εφαρμογή μέσου κοινωνικής δικτύωσης, τον Ιούνιο του 2021 σε περιοχή της Περαίας, προέβη σε βάρος της σε γενετήσια πράξη με άσκηση σωματικής βίας.

Η ταυτοποίηση του 34χρονου πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνδυαστική ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων (DNA κ.λπ.), ενώ αναγνωρίστηκε ανεπιφύλακτα από την παθούσα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ σημειώνεται ότι ο 34χρονος κρατείται προσωρινά σε Κατάστημα Κράτησης, για έτερη υπόθεση.

