Εθνική Οδός Αθηνών - Θηβών: νεκρός ο οδηγός του ΙΧ μετά τη σύγκρουση με φορτηγό

Τραγωδία στην άσφαλτο μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Θηβών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό στην παλιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών νωρίτερα το Σάββατο, κατέληξε.

Ο άτυχος άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Υπενθυμίζεται ότι ο δρόμος είχε κλείσει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του 50ου χιλιομέτρου λόγω σφοδρής μετωπικής σύγκρουσης που σημειώθηκε μεταξύ ΙΧ αυτοκινήτου και φορτηγού και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων.

