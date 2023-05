Αθλητικά

Premier League: Ο Χάαλαντ παίκτης της χρονιάς

Κορυφαίος ποδοσφαιριστής στο Αγγλικό πρωτάθλημα, ο Νορβηγός επιθετικός.

Η Premier League, ανακοίνωσε σήμερα (27/5) κάτι απολύτως αναμενόμενο, δηαδή την ανάδειξη του Ερλινγκ Χάαλαντ, ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς, στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Ο νεαρός Νορβηγός επιθετικός, προσαρμόσθηκε άμεσα στα νέα δεδομένα και έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος στο πιό δύσκολο πρωτάθλημα του πλανήτη, διαδεχόμενος τον Βέλγο συμπαίκτη του στην Μάντσεστερ Σίτι, Κέβιν Ντε Μπρόϊνε, ο οποίος είχε λάβει, πέρυσι, την συγκεκριμένη τιμητική διάκριση.

Ο Χάαλαντ, ολοκληρώνει τις επόμενες ημέρες, μία ιστορική πρώτη σεζόν στην Αγγλία, καθώς με 36 γκολ και οκτώ ασίστ σε 35 αγώνες, έγινε ο παίκτης με την μεγαλύτερη... παραγωγικότητα στην πρώτη του χρονιά στην Premier League, από την σεζόν 1992-1993, οπότε και το αγγλικό πρωτάθλημα, απέκτησε την σημερινή μορφή του.

