Εκλογές - Καστανίδης κατά Ανδρουλάκη για την έδρα στην Α' Θεσσαλονίκης

Τι αναφέρει ο Χάρης Καστανίδης, που μένει τελικά εκτός Βουλής, μετά την απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι σημειώνει για την στάση του στις εκλογές του Ιουνίου.

«Η προσωπική προσβολή δεν κάμπτει την απόφασή μου να δώσω μέχρι τέλους τον αγώνα για την ενίσχυση της Δημοκρατικής Παράταξης», επισημαίνει ο Χάρης Καστανίδης σε δήλωσή του, μετά την απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη να κρατήσει τη βουλευτική έδρα στην Α' εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να μένει ο ίδιος εκτός Βουλής.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Καστανίδη έχει ως εξής:

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ενημέρωσε για την απόφασή του να καταλάβει ο ίδιος την έδρα της παράταξης στην Α' Θεσσαλονίκης, την ίδια ακριβώς ώρα που ενημέρωνε επισήμως και τον Τύπο.

Δεν αξιώνω κανόνες δεοντολογίας σε μιαν εποχή έκπτωσης της πολιτικής. Ο κ. Ανδρουλάκης εκτίμησε, έκρινε και αποφάσισε μόνος, όπως, άλλωστε, δικαιούται.

Η απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν έχει πρακτικά κάποια σημασία, αφού η Βουλή θα συγκληθεί για μία μόλις ημέρα και θα διαλυθεί αμέσως.

Στο συμβολικό και ηθικό πεδίο, όμως, έχει μεγάλη σημασία, για λόγους που αντιλαμβάνονται μόνο όσοι διαθέτουν ιστορική συνείδηση του χώρου.

Η προσωπική προσβολή δεν κάμπτει την υποχρέωσή μου να δώσω μέχρι τέλους τον αγώνα για την ενίσχυση της Δημοκρατικής Παράταξης.

Απλός μαχόμενος πολίτης ή μετέχων στο ψηφοδέλτιο, είναι αδιάφορο, γιατί ουδέποτε εξάρτησα τη στάση μου από οφίκια.

Οι επιλογές είναι του κ. Ανδρουλάκη».





