Υπουργικό Συμβούλιο - Σαρμάς: υποχρέωσή μας είναι η διαχείριση των κινδύνων

Τι δήλωσε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου.

Να εξετάσουν τους παράγοντες κινδύνου και να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του κράτους ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου μέσω των επιτελείων τους, ζήτησε από τους υπηρεσιακούς υπουργούς ο πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς, στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Ιωάννη Σαρμά:

«Σήμερα θα καθορίσουμε την κυβερνητική πολιτική μέχρι τις 25 Ιουνίου. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας από το Σύνταγμα, που προβλέπει ότι η κυβέρνηση καθορίζει την πολιτική της χώρας και ο πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της κυβέρνησης, κατευθύνει τις ενέργειές της καθώς και των δημοσίων γενικά υπηρεσιών για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής. Δηλαδή, είναι απαραίτητο να υπάρχει μία κυβερνητική πολιτική έστω και για μία υπηρεσιακή κυβέρνηση.



Μέσα σε αυτό το συνταγματικό πλαίσιο αλλά και το πλαίσιο της κυβέρνησής μας, που είναι μία κυβέρνηση του άρθρου 37 του Συντάγματος, αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, εδώ, είναι, να δούμε τον προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου. Συνεπώς, θα πρέπει οι υπουργοί να ενημερώσετε το υπουργικό Συμβούλιο για τον προγραμματισμό που έχετε στα υπουργεία σας και εδώ θα ήθελα να πω, ότι υπάρχει προγραμματισμός από την απελθούσα κυβέρνηση, αλλά εμείς στο πλαίσιο της πολιτικής ουδετερότητας θα πρέπει να δούμε, τι από τον προγραμματισμό αυτόν απαιτείται να συνεχιστεί για να εξασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα του κράτους, των δημοσίων υπηρεσιών.



Από κει και πέρα, άλλη μία πολύ βασική υποχρέωσή μας είναι η διαχείριση των κινδύνων στα υπουργεία σας. Πιθανόν να είναι και σημαντικότερο απαιτούμενο από τον προγραμματισμό.



Διαχείριση των κινδύνων σημαίνει, ότι έχετε εντοπίσει τους διάφορους κινδύνους που απειλούν τις δραστηριότητες, την οικονομική ζωή, οτιδήποτε αφορά τις αρμοδιότητές σας.

Έχετε εντοπίσει, λοιπόν, τους κινδύνους και σε αυτό θα σας βοηθήσουν οι εσωτερικοί ελεγκτές που έχετε στα υπουργεία σας, οι οποίοι θα έπρεπε ή πρέπει, να έχουν ήδη εντοπίσει τους βασικούς κινδύνους. Δεν αρκεί βέβαια ο εντοπισμός. Χρειάζεται και ένα σύστημα αποτροπής ή μετριασμού των κινδύνων και επιπλέον η παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής του συστήματος αποτροπής ή μετριασμού των κινδύνων. Βέβαια, έχω στο μυαλό μου το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, που είναι καθαρή περίπτωση διαχείρισης κινδύνου ή μη διαχείρισης κινδύνου.

Τέτοιοι κίνδυνοι μάς απειλούν. Απειλούν, βέβαια, και τον προγραμματισμό αλλά είναι και γεγονότα που γίνονται πέραν του προγραμματισμού.

Στον προγραμματισμό που έχετε στα υπουργεία σας θα πρέπει να δείτε, ποιοι κίνδυνοι απειλούν τη μη εκτέλεσή του.»

