Βρετανία - Ντάουνινγκ Στριτ: Ελεύθερος ο άνδρας που “έπεσε” στην πύλη με το αυτοκίνητό του

Ο 43χρονος άντρας είχε συλληφθεί την Πέμπτη υπό την υποψία εγκληματικού κινήτρου και επικίνδυνης οδήγησης



Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ο άντρας που είχε συλληφθεί μετά από τη σύγκρουση του αυτοκινήτου του στο προστατευτικό οδόφραγμα της Ντάουνινγκ Στριτ, όπου βρίσκεται το γραφείο, αλλά και η κατοικία του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η υπόθεση διερευνάται.

Ο 43χρονος άντρας είχε συλληφθεί την Πέμπτη υπό την υποψία εγκληματικού κινήτρου και επικίνδυνης οδήγησης μετά από το περιστατικό, από το οποίο, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

