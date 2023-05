Αθλητικά

Κωπηλασία - Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Δύο μετάλλια για την Ελλάδα

Ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο για τα ελληνικά «χρώματα».

Τα πρώτα μετάλλιά τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών/γυναικών που διεξάγεται στο Μπλεντ της Σλοβενίας πανηγυρίζουν τα ελληνικά κουπιά. Οι Μιλένα Κοντού και Ζωή Φίτσιου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Το ελληνικό πλήρωμα ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στον τελικό σε 6:54.78 και έμεινε πίσω από το πλήρωμα της Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο συγκροτούσαν οι Έμιλι Κρέιγκ και Ιμότζεν Γκραντ (6:52.32). Το χάλκινο μετάλλιο πήραν οι Γαλλίδες Λόρα Ταραντόλα και Κλερ Μποβέ με επίδοση 6:55.30.

Από την πλευρά τους, οι Πέτρος Γκαϊδατζής και Αντώνης Παπακωνσταντίνου κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, καθώς ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους στον τελικό σε 6:15.99. Το χρυσό μετάλλιο κρέμασαν στο λαιμό τους οι Ελβετοί Γιάν Σόιμπλε και Ραφαέλ Αχουμάντα Άϊρλαντ με επίδοση 6:13.81, οι οποίοι άφησαν στην δεύτερη θέση τους Ιταλούς Στέφανο Όπο και Γκάμπριελ Σοάρες με χρόνο 06:15.06.

Στο μεταξύ, ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στον τελικό του σκιφ. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο τερμάτισε δεύτερος στην 2η ημιτελική σειρά με επίδοση 7:00.28 και πήρε το «εισιτήριο» για τον αυριανό (28/5, 14:25) τελικό, όπου θα διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο. Για την ιστορία, ο Ντούσκος έμεινε πίσω από τον Γερμανό Όλιβερ Τσάιντλερ, ο οποίος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 6:57.17.

Τέλος, η Ευαγγελία Φράγκου κατετάγη έκτη στον 2ο ημιτελικό του σκιφ με 7:54.42 και πήρε το «εισιτήριο» για τον αυριανό (28/5, 11:28) τελικό Β΄.

