Φωτιά στα Καλύβια Θορικού (εικόνες)

Λόγω της φωτιάς, η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αναβύσσου έχει διακοπεί από το ύψος της Αγίας Παρασκευής.

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στα Καλύβια Θορικού επί της λεωφόρου Αναβύσσου σε αγροτική έκταση.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 15 οχήματα με 57 πυροσβέστες και ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Στο σημείο οι άνεμοι είναι δυνατοί και άνοιξαν το μέτωπο της πυρκαγιάς με κατεύθυνση προς την ακτή

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 27, 2023

πηγή εικόνων: irafina.gr

