Κοινωνία

Τροχαίο - Μεταμόρφωση: Καραμπόλα έξι οχημάτων

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης των οχημάτων.

(εικόνα αρχείου)

Του Μανώλη Ασαριώτη

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων δημιουργήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Ν.Ε.Ο.Α.Λ στο ύψος της εξόδου της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω καραμπόλας.

Έξι οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

