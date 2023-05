Κοινωνία

Νεκρός αναρριχητής στην Κάλυμνο

Μοιραία αναρρίχηση για έναν άντρα. Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής.

Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα το μεσημέρι ένας 66χρονος αλλοδαπός την ώρα που έκανε αναρρίχηση στην περιοχή Αργινώντα της Καλύμνου.

Ο αναρριχητής, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, έπεσε από ύψος περίπου 10 μέτρων και υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανδρών του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου αλλά και των μελών της εθελοντικής ομάδας διάσωσης, οι οποίοι ανέσυραν τον άτυχο άνδρα και τον παρέδωσαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ολοκληρώθηκε μεταφορά άνδρα ύστερα από πτώση του σε δύσβατο σημείο, στην περιοχή Αργινώντας Καλύμνου. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 27, 2023

Ο 66χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλύμνου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

