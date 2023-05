Life

Μουζουράκης - Κοζάρη: Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους (εικόνες)

Στο κλαμπ των παντρεμένων ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Μαριλού Κοζάαρη.

Παντρεύτηκαν σήμερα στην Αίγινα ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κοζάρη, λίγο καιρό πριν υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων με πάνω από 500 καλεσμένους και 6 κουμπάρους, ενώ το γλέντι μετά το μυστήριο, θα γίνει στον υπερπολυτελή Πύργο Σαλιαρέλη του νησιού.

Ο γαμπρός εμφανίστηκε συγκινημένος στην εκκλησία και δεν σταμάτησε να χαιρετάει τους καλεσμένους.

Η εγκυμονούσα νύφη έφτασε στην εκκλησία με ένα κάμπριο vintage αυτοκίνητο, συνοδευόμενη από τον μπαμπά της ενώ ο Πάνος Μουζουράκης της έδωσε ένα παθιασμένο φιλί!

Δείτε φωτογραφίες από τον γάμο του ζευγαριού στο fthis.gr

