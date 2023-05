Αθλητικά

Οπαδική βία: Επιτέθηκαν σε ανήλικους που φορούσαν μπλούζες του Άρη

Οι δράστες προσέγγισαν επιθετικά μια παρέα ανήλικων, που βρισκόταν σε πάρκο του Πανοράματος.

Ακόμη ένα οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη. Δέκα άτομα επιτέθηκαν σε ομάδα ανήλικων, επειδή ένας από αυτούς φορούσε μπλούζα του Άρη. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 11 το βράδυ. Οι δράστες προσέγγισαν επιθετικά την παρέα των ανήλικων, που βρισκόταν σε πάρκο του Πανοράματος. Είχαν αντιληφθεί ότι ένας από τους ανήλικους φορούσε μπλούζα με διακριτικά του Άρη. Οι ανήλικοι – περίπου 8 άτομα – έτρεξαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις για να γλιτώσουν.

Οι δράστες εντόπισαν έναν 15χρονο από την παρέα σε κοντινή απόσταση. Του έβγαλαν τη ζακέτα και είδαν ότι φορούσε μπλούζα του Άρη. Ένας εκ των δραστών, ηλικίας περίπου 30 ετών, άρπαξε τη ζακέτα και έσκισε τη μπλούζα του ανήλικου. Στη συνέχεια οι δράστες βρήκαν στην περιοχή ακόμα έναν νεαρό από την παρέα των ανήλικων. Ήταν αυτός που τράβηξε αρχικά την προσοχή τους επειδή φορούσε μπλούζα του Άρη. Τον ακινητοποίησαν και τον χτύπησαν, τραυματίζοντάς τον ελαφρά.

Το συμβάν ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, έπειτα από σχετική καταγγελία μητέρας ενός εκ των ανήλικων.

Πηγή: thestival.gr

