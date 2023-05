Αθλητικά

Κουρμπέλης: “Χρυσή” πρόταση από την Τουρκία

Πόσα χρήματα προσφέρει στον ποδοσφαιριστή ο σύλλογος, για να γίνει συμπαίκτης με άλλους δύο Έλληνες. Εντός ωρών καλείται να αποφασίσει αν θα μείνει στους “πράσινους”.

Η τουρκική Τραμπζονσπόρ των Τάσου Μπακασέτα και Μανώλη Σιώπη είναι η ομάδα απ’ το εξωτερικό που έχει προσεγγίσει εδώ και λίγο καιρό τον Δημήτρη Κουρμπέλη, προκειμένου να τον αποκτήσει ως ελεύθερο απ’ τον Παναθηναϊκό την 1η Ιουλίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η προσφορά της περσινής πρωταθλήτριας Τουρκίας (που είχε κάνει κίνηση για τον διεθνή Έλληνα μέσο και το περασμένο καλοκαίρι) αφορά τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 900.000 ευρώ (2,7 εκατ. ευρώ στα τρία χρόνια).

Ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει εδώ και λίγες ημέρες την πρότασή του προς τον Κουρμπέλη, προσφέροντάς του αυξημένες αποδοχές 30% σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιό του, ήτοι από 500.000 ευρώ, σε 650.000 ευρώ συν μπόνους στόχων και συμμετοχών.

Πλέον ο 29χρονος μέσος καλείται να πάρει την τελική απόφασή του μέσα στις επόμενες ώρες και να ζυγίσει τα δεδομένα, μεταφέροντας την τελική επιλογή του σε συνάντηση που αναμένεται να έχει τη Δευτέρα (29/5) με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

