Formula 1: Monaco GP στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Αποκλειστική απευθείας μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+ του 6ου Grand Prix του φετινού πρωταθλήματος, που διαξάγεται στο Μονακό.

Ο 6ος αγώνας του πρωταθλήματος της Formula 1 διεξάγεται στο Πριγκιπάτο του Μονακό και θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 28 Μαΐου, στις 16:00 από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Την pole position κατέκτησε το Σάββατο ο Φερστάπεν, ενώ δεύτερος στην εκκίνηση θα είναι ο Αλόνσο.

Το Μόντε Κάρλο φιλοξενεί Grand Prix από το 1929 και η παρουσία του είναι εμβληματική στο πρόγραμμα της Formula 1. Η Formula 1 μια φορά τον χρόνο «ξεχνάει» το πόσο ασφαλής θέλει να είναι και διοργανώνει αγώνα στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Ο αγώνας εκεί είναι μια «τρέλα». Οι στενοί δημόσιοι δρόμοι του λιμανιού είναι γεμάτοι παγίδες και μπαριέρες που καιροφυλακτούν.

Το Grand Prix στο Μονακό είναι ο μόνος αγώνας που λήγει σε μικρότερη απόσταση, καθώς γίνονται 78 γύροι που ισοδυναμούν με 260km και όχι με 305km, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Η διαδρομή έχει μήκος 3337m και οι 19 στροφές της πίστας του Μονακό είναι διάσημες. Τα φετινά μονοθέσια, όμως, είναι πιο μεγάλα (5m) και πιο βαριά από ποτέ, και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το έργο των οδηγών.

Στο Πριγκιπάτο του Μονακό, τη μέρα κυριαρχούν οι αγώνες με F1, F2, F3 και Porsche Supercup και το βράδυ οι «αγωνίες» στα πάρτι που διοργανώνονται εν πλω. Tο πιο λαμπερό πάρτι από όλα, το Amber Lounge, έγινε το βράδυ του Σάββατου 27 Μάϊου στο Grimaldi Forum.

Εκεί βρισκόταν η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 Μαρία Θωμά, η οποία την Κυριακή 28 Μαΐου σε απευθείας σύνδεση με την εκπομπή Formula 1 Show, που θα προβληθεί στις 15:00 σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, θα μας μεταφέρει το κλίμα της μοναδικής αυτής βραδιάς.

Στην εκπομπή Formula 1 Show μπορείτε επίσης να δείτε μία συνέντευξη του επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, στον Πάνο Σεϊτανίδη, ένα αφιέρωμα στον Άιρτον Σένα, που έχει ταυτιστεί όσο κανείς με τη διάσημη διαδρομή στο Πριγκιπάτο, καθώς και μοναδικές εικόνες από την ατμόσφαιρα στο λιμάνι λίγο πριν την εκκίνηση, όπου θα βρίσκονται όλοι οι VIP του Φεστιβάλ των Καννών. Καλεσμένος στο στούντιο θα είναι ο Δημήτρης Δεβερίκος, οδηγός αγώνων που έχει τρέξει πολλές φορές στο Μονακό.

Στην παρουσίαση της εκπομπής «Formula 1 Show» θα είναι οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης και στις μεταδόσεις των αγώνων θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τζώρτζης Μαρκογιάννης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 6ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

Την Κυριακή 28 Μαΐου, στις 16:00, το 6ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

